Brockhaus Technologies: Umsatz wächst auf 225 Mio. €, Bikeleasing-Verkauf
Brockhaus Technologies startet 2025 mit kräftigem Wachstum, soliden Margen und zusätzlichem Finanzspielraum – trotz Gegenwind bleibt der Fokus klar auf profitabler Weiterentwicklung.
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- Umsatzerlöse der Brockhaus Technologies AG steigen 2025 organisch um +10,1% auf € 225 Mio.
- Die bereinigte EBITDA-Marge beträgt 20,6%, das EBITDA liegt bei € 46 Mio.
- Der Free Cashflow vor Steuern beträgt € 31 Mio., das Ergebnis je Aktie € 0,17
- Verkauf der Bikeleasing-Beteiligung an Decathlon Pulse bringt vorläufig rund € 240 Mio. an Mitteln, was den finanziellen Spielraum erhöht
- Trotz Herausforderungen wächst das Segment Bikeleasing 2025 um +12,8% auf € 195 Mio., mit einer EBITDA-Marge von 25,3%
- Für 2026 prognostiziert Brockhaus Umsatzerlöse von € 30 Mio. bis € 32 Mio. und ein bereinigtes EBITDA von € 0 bis € 2 Mio., wobei der Fokus auf den fortgeführten Geschäftsbereichen liegt
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