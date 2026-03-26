Wacker Neuson: Positives Geschäft 2025 & Ausblick 2026
Trotz leicht rückläufigem Umsatz stärkt Wacker Neuson 2025 seine Ertragskraft, verbessert den Cashflow und setzt ambitionierte Ziele bis 2030.
Foto: Wolfilser - stock.adobe.com
- Der Konzernumsatz der Wacker Neuson Group lag 2025 bei 2.218,8 Mio. Euro, leicht rückläufig um 0,7 Prozent im Vergleich zum Vorjahr
- Das EBIT betrug 132,4 Mio. Euro, mit einer EBIT-Marge von 6,0 Prozent, was eine Steigerung um 7,6 Prozent im Vergleich zu 2024 darstellt
- Der Free Cashflow stieg auf 201,6 Mio. Euro, während die Net-Working-Capital-Quote mit 29,2 Prozent unter der Maximalquote von 30 Prozent lag
- Für 2026 wird ein Umsatz zwischen 2.200 und 2.400 Mio. Euro sowie eine EBIT-Marge von 6,5 bis 7,5 Prozent erwartet
- Die Strategie 2030 zielt auf eine nachhaltige Profitabilität mit einer EBIT-Marge von über 11 Prozent ab, trotz unsicherer Marktbedingungen und niedrigerer Umsatzerwartungen von ca. 3,5 Mrd. Euro bis 2030
- Die Dividende wird auf 0,70 Euro je Aktie erhöht, was einer Dividendenrendite von 2,9 Prozent entspricht, bei einer geplanten Hauptversammlung am 13. Mai 2026
Der nächste wichtige Termin, Veröffentlichung Jahresfinanzbericht, bei Wacker Neuson ist am 26.03.2026.
Der Kurs von Wacker Neuson lag zum Zeitpunkt der Nachricht bei 17,680EUR und lag im Vergleich zum Vortag mit -0,67 % im
Minus.
Der Index SDAX stand zu diesem Zeitpunkt bei 16.889,31PKT (+1,90 %).
-0,84 %
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