    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsWacker Neuson AktievorwärtsNachrichten zu Wacker Neuson
    25 Aufrufe 25 0 Kommentare 0 Kommentare

    Wacker Neuson: Positives Geschäft 2025 & Ausblick 2026

    Trotz leicht rückläufigem Umsatz stärkt Wacker Neuson 2025 seine Ertragskraft, verbessert den Cashflow und setzt ambitionierte Ziele bis 2030.

    Wacker Neuson: Positives Geschäft 2025 & Ausblick 2026
    Foto: Wolfilser - stock.adobe.com
    • Der Konzernumsatz der Wacker Neuson Group lag 2025 bei 2.218,8 Mio. Euro, leicht rückläufig um 0,7 Prozent im Vergleich zum Vorjahr
    • Das EBIT betrug 132,4 Mio. Euro, mit einer EBIT-Marge von 6,0 Prozent, was eine Steigerung um 7,6 Prozent im Vergleich zu 2024 darstellt
    • Der Free Cashflow stieg auf 201,6 Mio. Euro, während die Net-Working-Capital-Quote mit 29,2 Prozent unter der Maximalquote von 30 Prozent lag
    • Für 2026 wird ein Umsatz zwischen 2.200 und 2.400 Mio. Euro sowie eine EBIT-Marge von 6,5 bis 7,5 Prozent erwartet
    • Die Strategie 2030 zielt auf eine nachhaltige Profitabilität mit einer EBIT-Marge von über 11 Prozent ab, trotz unsicherer Marktbedingungen und niedrigerer Umsatzerwartungen von ca. 3,5 Mrd. Euro bis 2030
    • Die Dividende wird auf 0,70 Euro je Aktie erhöht, was einer Dividendenrendite von 2,9 Prozent entspricht, bei einer geplanten Hauptversammlung am 13. Mai 2026

    Der nächste wichtige Termin, Veröffentlichung Jahresfinanzbericht, bei Wacker Neuson ist am 26.03.2026.

    Der Kurs von Wacker Neuson lag zum Zeitpunkt der Nachricht bei 17,680EUR und lag im Vergleich zum Vortag mit -0,67 % im Minus.
    Der Index SDAX stand zu diesem Zeitpunkt bei 16.889,31PKT (+1,90 %).


    Wacker Neuson

    -0,84 %
    -3,02 %
    -15,51 %
    -27,17 %
    -8,77 %
    -4,17 %
    -0,59 %
    +32,68 %
    -26,46 %
    ISIN:DE000WACK012WKN:WACK01





    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte



    Autor
    wO Newsflash
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen
    Mit Artikeln von wO Newsflash wollen wir mit Hilfe von Künstlicher Intelligenz Ihnen schnellstmöglich relevante Inhalte zu aktuellen Ereignissen rund um Börse, Finanzmärkte aus aller Welt und Community bereitstellen.
    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren
    Disclaimer für Finanznachrichten mit KI-Autor "wO newsflash" Die bereitgestellten Artikel wurden mit Hilfe einer künstlichen Intelligenz erstellt und dienen ausschließlich Informationszwecken. Die Richtigkeit der Informationen kann nicht garantiert werden. Vor finanziellen Entscheidungen unbedingt unabhängige Quellen konsultieren. Wir übernehmen keine Haftung für Verluste oder Schäden. Investieren birgt Risiken. Keine Empfehlungen zum Kauf oder Verkauf von Finanzprodukten. Urheberrechtlich geschützt, keine Reproduktion ohne Genehmigung. Technische Fehlfunktionen sind jederzeit möglich. Änderungen vorbehalten.
    Verfasst von wO Newsflash
    1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte
    Wacker Neuson: Positives Geschäft 2025 & Ausblick 2026 Trotz leicht rückläufigem Umsatz stärkt Wacker Neuson 2025 seine Ertragskraft, verbessert den Cashflow und setzt ambitionierte Ziele bis 2030.
    Newsletter
    Abonnieren Sie unsere kostenlosen Newsletter und verpassen Sie nichts mehr aus der Redaktion
    Jetzt abonnieren!
    Profitieren Sie von unserem Alleinstellungsmerkmal als den zentralen verlagsunabhängigen Wissens-Hub für einen aktuellen und fundierten Zugang in die Börsen- und Wirtschaftswelt, um strategische Entscheidungen zu treffen.
    • ✅ Größte Finanz-Community Deutschlands
    • ✅ über 550.000 registrierte Nutzer
    • ✅ rund 2.000 Beiträge pro Tag
    • ✅ verlagsunabhängige Partner ARIVA, FinanzNachrichten und BörsenNews
    • ✅ Jederzeit einfach handeln beim SMARTBROKER+
    • ✅ mehr als 25 Jahre Marktpräsenz
    Aktien-Branchen Übersicht Sitemap Werbung
    Aktien von A - Z: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
    Impressum Disclaimer Datenschutz Datenschutz-Einstellungen Nutzungsbedingungen
    wallstreetONLINE bei X wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei LinkedIn
    Unsere Apps: Apple App Store Icon Google Play Store Icon
    Wenn Sie Kursdaten, Widgets oder andere Finanzinformationen benötigen, hilft Ihnen ARIVA gerne. 

    Unsere User schätzen wallstreet-online.de: 4.8 von 5 Sternen ermittelt aus 285 Bewertungen bei www.kagels-trading.de
    Zeitverzögerung der Kursdaten: Deutsche Börsen +15 Min. NASDAQ +15 Min. NYSE +20 Min. AMEX +20 Min. Dow Jones +15 Min. Alle Angaben ohne Gewähr.
    Copyright © 1998-2026 Smartbroker Holding AG - Alle Rechte vorbehalten.
    Mit Unterstützung von: Ariva Smartbroker+
    Daten & Kurse von: TTMzero
     