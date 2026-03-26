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    CEWE: Erreicht 2025 alle Ziele, plant 2026 Umsatz- und Gewinnplus, Dividenden steigen weiter

    CEWE setzt seine Erfolgsgeschichte fort: Rekordzahlen 2025, ambitionierte Ziele für 2026, starkes Fotofinishing und ein CEWE FOTOBUCH, das längst Kultstatus erreicht hat.

    CEWE: Erreicht 2025 alle Ziele, plant 2026 Umsatz- und Gewinnplus, Dividenden steigen weiter
    Foto: CEWE Stiftung & Co. KGaA
    • CEWE hat 2025 alle eigenen Ziele erreicht, mit einem Umsatz von 864,5 Mio. Euro (+3,8 %) und einem EBIT von 88,2 Mio. Euro;
    • Für 2026 plant CEWE eine Umsatzsteigerung auf 870 bis 900 Mio. Euro und ein EBIT von 87 bis 93 Mio. Euro;
    • Das CEWE FOTOBUCH hat seit Markteinführung über 100 Mio. Exemplare verkauft, mit 6,32 Mio. Exemplaren im Jahr 2025;
    • Die Dividende soll auf 3,00 Euro je Aktie erhöht werden, was die 17. Dividendenerhöhung in Folge darstellt;
    • Das Fotofinishing-Geschäft wächst weiter, mit einem Umsatzanstieg auf 745,5 Mio. Euro und einem EBIT von 86,6 Mio. Euro in 2025;
    • CEWE will auch 2026 in Umsatz und Ergebnis weiter zulegen, mit einer geplanten Steigerung des Gruppen-Umsatzes um bis zu 4 % und einem Ergebnis nach Steuern zwischen 59 und 64 Mio. Euro.

    Der nächste wichtige Termin, Veröffentlichung des Geschäftsberichts 2025, bei CEWE Stiftung ist am 26.03.2026.

    Der Index SDAX stand zu diesem Zeitpunkt bei 16.889,31PKT (+1,90 %).


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