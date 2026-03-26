37 0 Kommentare CEWE: Erreicht 2025 alle Ziele, plant 2026 Umsatz- und Gewinnplus, Dividenden steigen weiter

CEWE setzt seine Erfolgsgeschichte fort: Rekordzahlen 2025, ambitionierte Ziele für 2026, starkes Fotofinishing und ein CEWE FOTOBUCH, das längst Kultstatus erreicht hat.

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