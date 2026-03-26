Westwing 2025: Starkes Profitabilitäts-Plus und Wachstumspläne für 2026
Westwing setzt 2025 ein starkes Ausrufezeichen: profitabel gewachsen, international expandiert und mit klaren Plänen für weiteres Wachstum und Nachhaltigkeit in 2026.
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- Westwing erzielte im Jahr 2025 eine starke Profitabilität mit einem bereinigten EBITDA von EUR 44 Mio., was einem Anstieg um 84% gegenüber dem Vorjahr entspricht.
- Der Umsatz stieg im Jahr 2025 um 1,1% auf EUR 449 Mio., lag in der oberen Hälfte der Prognose und wurde durch erfolgreiche Verkaufsaktionen im vierten Quartal unterstützt.
- Das Bruttowarenvolumen (GMV) erhöhte sich im Jahr 2025 um 2,0% auf EUR 507 Mio., während die Westwing Collection um 17% wuchs und 63% des GMV ausmacht.
- Westwing expandierte 2025 erfolgreich in zehn neue Länder, eröffnete vier Stores und drei Store-in-Stores, um das physische Kundenerlebnis zu verbessern.
- Für 2026 plant Westwing ein Umsatzwachstum von 5% bis 10% auf EUR 470–495 Mio. und ein bereinigtes EBITDA von EUR 36–48 Mio., trotz kurzfristiger Belastungen durch den Nahost-Konflikt.
- Das Unternehmen fokussiert sich auf die Steigerung des Marktanteils, die Expansion in weitere Länder, den Ausbau der Westwing Collection sowie nachhaltige Initiativen und ein Aktienrückkaufprogramm.
Der nächste wichtige Termin, Veröffentlichung des Geschäftsberichts 2025, bei Westwing ist am 26.03.2026.
Der Kurs von Westwing lag zum Zeitpunkt der Nachricht bei 16,550EUR und lag im Vergleich zum Vortag mit -0,60 % im
Minus.
-0,60 %
-4,47 %
-4,89 %
+46,14 %
+92,00 %
+106,17 %
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-39,82 %
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