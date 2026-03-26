29 0 Kommentare Westwing 2025: Starkes Profitabilitäts-Plus und Wachstumspläne für 2026

Westwing setzt 2025 ein starkes Ausrufezeichen: profitabel gewachsen, international expandiert und mit klaren Plänen für weiteres Wachstum und Nachhaltigkeit in 2026.

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