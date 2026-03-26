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    WashTec AG: Rekordumsatz von 498,6 Mio. €, währungsbereinigt über 500 Mio. €

    Rekordjahr für WashTec: 2025 klettern Umsatz, Ergebnis und Free Cashflow auf neue Höchststände – und auch der Ausblick für 2026 bleibt klar auf Wachstum gestellt.

    WashTec AG: Rekordumsatz von 498,6 Mio. €, währungsbereinigt über 500 Mio. €
    Foto: vadimborkin - 258917169
    • WashTec erzielte im Geschäftsjahr 2025 einen Rekordumsatz von 498,6 Mio. € und steigerte sich um 4,6 % im Vergleich zum Vorjahr
    • Der währungsbereinigte Umsatz überstieg erstmals 500 Mio. € und lag bei 503,9 Mio. €
    • Das EBIT stieg um 7,5 % auf 48,9 Mio. €, mit einer EBIT-Marge von 9,8 %
    • Der Free Cashflow erhöhte sich um 6,1 % auf 41,9 Mio. €, bereinigt um Sondereffekte sogar um 45,0 %
    • Die Dividende wird auf 2,50 € pro Aktie vorgeschlagen, eine Erhöhung gegenüber 2,40 € im Vorjahr
    • Für 2026 wird ein Umsatzwachstum im mittleren einstelligen Prozentbereich und eine überproportionale EBIT-Steigerung erwartet, mit einem Free Cashflow zwischen 35 und 45 Mio. €

    Der nächste wichtige Termin, Geschäftsbericht 2025, bei WashTec Akt ist am 26.03.2026.

    Der Kurs von WashTec Akt lag zum Zeitpunkt der Nachricht bei 45,80EUR und lag im Vergleich zum Vortag mit -0,43 % im Minus.


    WashTec Akt

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    ISIN:DE0007507501WKN:750750





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