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    EDAG 2025: Trotz Unsicherheiten setzt man auf nachhaltiges Wachstum

    2025 war von Unsicherheit und tiefgreifendem Wandel geprägt: Rückgänge im Kerngeschäft, aber wachstumsstarke neue Märkte und ein konsequentes Restrukturierungsprogramm weisen den Weg.

    EDAG 2025: Trotz Unsicherheiten setzt man auf nachhaltiges Wachstum
    Foto: mirkomedia - 48191602
    • Geschäftsjahr 2025 geprägt von Marktunsicherheiten, verzögerter Auftragsvergabe und Investitionszurückhaltung; Auftragseingang ~688 Mio. EUR, Umsatzrückgang um 13 % auf 714,0 Mio. EUR.
    • Bereinigtes Konzern‑EBIT bei ‑12,9 Mio. EUR (Marge ‑1,8 %), Jahresergebnis ‑43,7 Mio. EUR.
    • Diversifikation wirkt: Umsatz außerhalb der Mobilitätsindustrie stieg um rund 21 % auf ca. 100 Mio. EUR, insbesondere Defence mit hohem Wachstumspotenzial.
    • Umfassendes Restrukturierungsprogramm: Kosten ~30 Mio. EUR in 2025, Personalabbau von rund 800 Mitarbeitenden auf 8.303, erwartete jährliche Einsparungen ~90 Mio. EUR.
    • Segmententwicklung: Vehicle Engineering erzielte trotz geringerer Auslastung positiven EBIT-Beitrag; Production Solutions stark belastet durch eine Wertberichtigung von insgesamt 15 Mio. EUR.
    • Ausblick/Strategie: 2026 Umsatzprognose ±5 %, bereinigtes EBIT bis ~3 % erwartet; mittelfristiges Ziel bereinigte EBIT‑Marge 6–8 %; Fokus auf Diversifikation, Internationalisierung und KI-gestützte Innovationen (u. a. „metys“, Software-Defined-Ansätze).

    Der nächste wichtige Termin, Veröffentlichung Jahresfinanzbericht, bei EDAG Engineering Group ist am 26.03.2026.


    EDAG Engineering Group

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