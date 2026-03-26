Heidelberg Pharma: Finanzzahlen 2025 & Ausblick 2026 – Top-Details
Heidelberg Pharma steht 2025 im Spannungsfeld aus hohen Verlusten, starkem klinischem Fortschritt und gesicherter Finanzierung – mit klarem Fokus auf das ADC-Programm HDP-101.
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- Heidelberg Pharma hat im Jahr 2025 Finanzzahlen veröffentlicht, mit einem Umsatz von 6,9 Mio. Euro und einem Jahresverlust von 42,3 Mio. Euro
- Der klinische Fortschritt bei HDP-101 (pamlectabart tismanitin) zeigt positive Ergebnisse, inklusive vollständiger Remissionen, und erhielt den Fast-Track-Status der FDA
- Die Finanzierung wurde durch eine Zahlung von 20 Mio. USD von Soleus Capital bis Mitte 2027 verlängert, was die Finanzierungsreichweite sichert
- Verzögerungen bei der regulatorischen Zulassung des Partners Telix für TLX250-Px führten zu einer Verschiebung potenzieller Meilensteinzahlungen
- Das Unternehmen plant, die Kosten durch Restrukturierungsmaßnahmen bis Mitte 2026 deutlich zu senken und die klinische Entwicklung auf das führende ADC-Programm HDP-101 zu fokussieren
- Für 2026 erwartet Heidelberg Pharma Umsätze zwischen 11,0 und 15,0 Mio. Euro, bei einer signifikanten Reduktion der betrieblichen Aufwendungen im Vergleich zu 2025
Der Kurs von Heidelberg Pharma lag zum Zeitpunkt der Nachricht bei 2,9050EUR und lag im Vergleich zum Vortag mit -0,68 % im
Minus.
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