Heidelberg Pharma Reveals 2025 Results & Exciting 2026 Outlook
Heidelberg Pharma faces deep losses yet pushes ahead: HDP-101 advances, funding is secured, and drastic cuts reshape the company’s path to long‑term partnerships.
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- Heidelberg Pharma reports financial results for 2025, with a net loss of EUR 42.3 million and revenue of EUR 6.9 million
- Progress in clinical development of HDP-101 (pamlectabart tismanitin) includes encouraging efficacy signals and FDA Fast Track designation
- Delay in milestone payments from partners Telix and TLX250-Px due to regulatory issues, impacting financial expectations
- Secured additional funding of USD 20 million from Soleus Capital, extending cash runway to mid-2027
- Cost-cutting measures, including workforce reduction by 75%, are planned to be fully implemented by mid-2026 to improve financial stability
- Heidelberg Pharma's strategic focus remains on advancing HDP-101 and establishing long-term licensing agreements, despite ongoing financial challenges
The price of Heidelberg Pharma at the time of the news was 2,9050EUR and was down -0,68 % compared with the previous
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