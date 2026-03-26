Berentzen-Gruppe 2025: Erfolgreicher Geschäftsbericht mit Gewinnsprung
Die Berentzen-Gruppe legt ihren Geschäftsbericht 2025 vor und bestätigt starke Kennzahlen – mit solider Profitabilität, kräftigem Cashflow und klarer Wachstumsstrategie bis 2030.
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- Berentzen-Gruppe veröffentlicht Geschäftsbericht 2025 und bestätigt die bereits bekanntgegebenen vorläufigen Zahlen.
- Konzern-EBIT beträgt 8,5 Mio. Euro; das Konzernergebnis beläuft sich auf 2,4 Mio. Euro.
- Vorstand/Aufsichtsrat schlagen der Hauptversammlung am 7. Mai 2026 eine Dividende von 0,11 Euro je Aktie vor.
- Positiver Free Cashflow von 5,1 Mio. Euro; beide Kennzahlen liegen deutlich über dem Vorjahr.
- Prognose für 2026: Konzernumsatz 163,0–173,0 Mio. Euro, Konzern-EBIT 7,0–9,0 Mio. Euro, Konzern-EBITDA 16,1–18,1 Mio. Euro.
- Fokus auf Strategie "BERENTZEN EVOLVE 2030" mit Übernahme der Marke Juma, Produktneueinführungen (u. a. Mio Mio Dose, Citrocasa XPro, zuckerfreie Mio Mio Mate), Markenmodernisierung und Internationalisierung.
Der nächste wichtige Termin, Veröffentlichung Jahresfinanzbericht, bei Berentzen-Gruppe ist am 26.03.2026.
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