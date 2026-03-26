SMA Solar zahlt auch für 2025 keine Dividende
- SMA zahlt erneut keine Dividende wegen Verlust
- 2024 ebenfalls ohne Dividende 2023 0,50 je Aktie
- Eckdaten 2025 bestätigt Ausblick 2026 bleibt
NIESTETAL (dpa-AFX) - Der Wechselrichterhersteller SMA Solar wird angesichts eines Verlusts in dreistelliger Millionenhöhe seinen Aktionären für das vergangene Jahr abermals keine Dividende zahlen. Bereits 2024 waren die Investoren leer ausgegangen. Zuletzt hatte das im SDax notierte Unternehmen für das Jahr 2023 eine Dividende ausgeschüttet, damals wurden 0,50 Euro je Aktie gezahlt. Die bereits Anfang März vorgelegten Eckdaten für 2025 bestätigte das Unternehmen am Donnerstag zur Vorlage seines Geschäftsberichts, ebenso seinen Ausblick für 2026./tav/stk
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur SMA Solar Technology Aktie
Die SMA Solar Technology Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +1,86 % und einem Kurs von 16.885 auf Ariva Indikation (25. März 2026, 22:00 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der SMA Solar Technology Aktie um +18,11 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +29,18 %.
Die Marktkapitalisierung von SMA Solar Technology bezifferte sich zuletzt auf 1,42 Mrd..
SMA Solar Technology zahlte zuletzt (2025) eine Dividende von 0,5000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 2,4600 %.
Die letzten 6 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 36,67EUR. Von den letzten 6 Analysten der SMA Solar Technology Aktie empfehlen 2 die Aktie zu halten. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 28,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 39,00EUR was eine Bandbreite von -31,91 %/-5,16 % bedeutet.
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Der Druck auf den Widerstand wächst:
Fluence ist ein sehr überbewertetes Unternehmen (ubs Research hat hier letzten Schub verpasst). Ob die eine Skalierung bzw. Internationalisierung hinbekommen noch eine offene Frage.
- Das Sentiment in dem Sektor hat sich deutlich verbessert. Andere Solarwerte sind auch (stark) gestiegen.
- Cidatel, einer der größten und aktivsten LV in der Aktie, deckt seit dem September Absturz kontinuierlich seine Position ein.
- Die Aktie ist generell scheinbar nicht sonderlich liquide. An den Tagen, an denen Citadel 0,1% gecovert hat, ist die Aktie 5% oder mehr gestiegen.
- Und dann die Chartsituation. Der Ausbruch über den starken Widerstand mit dem anschließenden Rücksetzer ist wie aus einem Charttechnik Lehrbuch. Ich weiß, dass nicht alle an Charttechnik glauben, aber hier dürften definitiv einige Momentumtrader in die Aktie gekommen sein.
Wie auch immer, der komplette Anstieg könnte morgen mit neuen Hiobsbotschaften pulverisiert werden.