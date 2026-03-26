Cewe sieht sich weiter auf Wachstumskurs

Bereits zu Wochenbeginn hatte Cewe außerdem eine erhöhte Dividende für die Aktionäre vorgeschlagen. Sie sollen 3,00 Euro je Aktie erhalten, nachdem im Vorjahr 2,85 Euro pro Anteilsschein ausgezahlt wurden./niw/stk

Was bedeutet das für VW?

Zusätzliche Unternehmensinformationen zur CEWE Stiftung Aktie

Die CEWE Stiftung Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,46 % und einem Kurs von 97,45 auf Lang & Schwarz (26. März 2026, 07:19 Uhr) gehandelt.

Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der CEWE Stiftung Aktie um -1,38 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -4,63 %.

Die Marktkapitalisierung von CEWE Stiftung bezifferte sich zuletzt auf 698,80 Mio..

CEWE Stiftung zahlte zuletzt (2025) eine Dividende von 2,8500. Das entsprach einer Dividendenrendite von 2,8200 %.

Die letzten 4 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 136,50EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 126,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 140,00EUR was eine Bandbreite von +35,12 %/+50,13 % bedeutet.