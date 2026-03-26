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    Cewe sieht sich weiter auf Wachstumskurs

    Für Sie zusammengefasst
    • Cewe peilt Umsatz 2026 von 870 bis 900 Mio Euro
    • Ebit 2026 erwartet zwischen 87 und 93 Mio Euro
    • Dividende 2026 vorgeschlagen 3,00 Euro je Aktie
    Cewe sieht sich weiter auf Wachstumskurs
    Foto: CEWE Stiftung & Co. KGaA

    OLDENBURG (dpa-AFX) - Der Fotodienstleister Cewe will im neuen Jahr weiter zulegen. Der Umsatz soll 2026 im Vergleich zum Vorjahr um bis zu vier Prozent auf 870 bis 900 Millionen Euro steigen, wie das im Kleinwerteindex SDax gelistete Unternehmen am Donnerstag mitteilte. Das Ergebnis vor Zinsen und Steuern (Ebit) soll zwischen 87 Millionen und 93 Millionen Euro erreichen. Dabei orientiere sich das Management jeweils an Werten in der oberen Hälfte der Bandbreiten.

    Ende Februar vermeldete Eckzahlen bestätigte Cewe. Der Fotodienstleister steigerte den Umsatz im vergangenen Jahr um 3,8 Prozent auf 864,5 Millionen Euro und erreichte damit das obere Ende der Prognosespanne. Das operative Ergebnis stieg um 2,4 Prozent auf 88,2 Millionen Euro, was etwa der Mitte des Erwartungsbereichs des Managements entspricht. Unter dem Strich verdiente Cewe 58 Millionen Euro nach gut 60 Millionen Euro im Vorjahr.

    Bereits zu Wochenbeginn hatte Cewe außerdem eine erhöhte Dividende für die Aktionäre vorgeschlagen. Sie sollen 3,00 Euro je Aktie erhalten, nachdem im Vorjahr 2,85 Euro pro Anteilsschein ausgezahlt wurden./niw/stk

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    ISIN:DE0005403901WKN:540390

     

    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur CEWE Stiftung Aktie

    Die CEWE Stiftung Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,46 % und einem Kurs von 97,45 auf Lang & Schwarz (26. März 2026, 07:19 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der CEWE Stiftung Aktie um -1,38 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -4,63 %.

    Die Marktkapitalisierung von CEWE Stiftung bezifferte sich zuletzt auf 698,80 Mio..

    CEWE Stiftung zahlte zuletzt (2025) eine Dividende von 2,8500. Das entsprach einer Dividendenrendite von 2,8200 %.

    Die letzten 4 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 136,50EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 126,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 140,00EUR was eine Bandbreite von +35,12 %/+50,13 % bedeutet.




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