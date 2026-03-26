Henkel wohl kurz vor Übernahme von US-Shampoo-Hersteller Olaplex

Henkel und Olaplex reagierten zunächst nicht auf Anfragen von Bloomberg nach einer Stellungnahme.

DÜSSELDORF (dpa-AFX) - Der Konsumgüterkonzern Henkel befindet sich Insidern zufolge in fortgeschrittenen Verhandlungen über den Kauf des US-Shampoo-Herstellers Olaplex. Die Düsseldorfer könnten bereits in den kommenden Tagen eine Kauf-Vereinbarung bekannt geben, schrieb die Nachrichtenagentur Bloomberg am Donnerstag unter Berufung auf mit der Sache vertraute Personen. Die Unternehmen verhandelten über einen Preis, der Olaplex mit etwa 2 Dollar pro Aktie bewerte. Eine endgültige Entscheidung sei noch nicht gefallen, und die Gespräche könnten auch ohne eine Einigung enden oder sich noch hinziehen, hieß es weiter. Laut Bloomberg ist die Beteiligungsgesellschaft Advent größter Anteilseigner von Olaplex.

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Olaplex war 2021 an die Börse gegangen. Die Aktien sind gegenüber Anfang des Monats um etwa ein Viertel gefallen, nachdem das Management die Anleger vor einem schwachen ersten Quartal gewarnt hatte. Die Aktie schloss am Mittwoch im US-Handel bei 1,33 Dollar, was einem Marktwert von rund 890 Millionen Dollar (rund 768 Millionen Euro) entspricht.

Bloomberg hatte im Januar berichtet, dass Henkel ein Angebot für Olaplex abgegeben habe./err/stk

Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Henkel VZ Aktie Die Henkel VZ Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,47 % und einem Kurs von 67,19 auf Lang & Schwarz (26. März 2026, 07:24 Uhr) gehandelt. Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Henkel VZ Aktie um -1,47 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -19,46 %. Die Marktkapitalisierung von Henkel VZ bezifferte sich zuletzt auf 12,07 Mrd.. Henkel VZ zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 2,0400. Das entsprach einer Dividendenrendite von 2,8000 %. Die letzten 7 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 72,14EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 65,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 79,00EUR was eine Bandbreite von -4,21 %/+16,42 % bedeutet.



