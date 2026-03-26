Wacker Neuson erwartet Zuwächse trotz Krise
- Wacker Neuson erwartet 2026 bessere Geschäfte global
- Umsatzprognose 2,2–2,4 Milliarden und höhere Marge
- Gewinn 77,2 Mio Euro plus 9 Prozent und Dividende 0,70
MÜNCHEN (dpa-AFX) - Der Baumaschinen-Hersteller Wacker Neuson rechnet trotz des Kriegs am Persischen Golf und der hohen Ölpreise für 2026 mit besseren Geschäften. Das Marktumfeld deute nach einer Phase der Stagnation auf einen leichten Aufschwung hin, teilte das Unternehmen am Donnerstag in München mit. Vorstandschef Karl Tragl rechnet mit einem Umsatz von 2,2 bis 2,4 Milliarden Euro - und damit eher mehr als die 2,22 Milliarden aus dem vergangenen Jahr. Zugleich soll ein größerer Teil des Erlöses als operativer Gewinn bei Wacker Neuson hängen bleiben: Die operative Marge vor Zinsen und Steuern soll sich von zuletzt 6,0 Prozent auf 6,5 bis 7,5 Prozent verbessern.
Im vergangenen Jahr verdiente das im SDax gelistete Unternehmen unter dem Strich 77,2 Millionen Euro und damit neun Prozent mehr als im Vorjahr. Die Aktionäre sollen eine Dividende von 70 Cent je Aktie erhalten, ein Anstieg um 10 Cent. Während Analysten keine Dividendenerhöhung erwartet hatten, könnten die Ziele des Managements für 2026 eher enttäuschen: Experten hatten im Schnitt mit Werten am oberen Ende der Zielspannen gerechnet./stw/stk
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Wacker Neuson Aktie
Die Wacker Neuson Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +1,86 % und einem Kurs von 16.885 auf Ariva Indikation (25. März 2026, 22:00 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Wacker Neuson Aktie um -3,02 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -15,51 %.
Die Marktkapitalisierung von Wacker Neuson bezifferte sich zuletzt auf 1,21 Mrd..
Wacker Neuson zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 0,6000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 3,2300 %.
Die letzten 9 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 23,000EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 21,000EUR und das höchste Kursziel liegt bei 26,00EUR was eine Bandbreite von +20,97 %/+49,77 % bedeutet.
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was für ein Forum von Dilettanten .....
Da hast du etwas wichtiges angesprochen, die Bewertung muss auch ohne Übernahmefantasie zeitnah erreichbar / angemessen sein.
Manitou: KGV 7,2