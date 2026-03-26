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    Kontron enttäuscht mit Ergebnis und Ausblick - Auftragsbestand steigt aber

    Für Sie zusammengefasst
    • Kontron 2025 schwächer entwickelt als erwartet
    • Umsatz um fast fünf Prozent auf 1,6 Mrd gesunken
    • Ebitda 220,5 Mio plus 15 Prozent und 2026 Prognose
    Kontron enttäuscht mit Ergebnis und Ausblick - Auftragsbestand steigt aber
    Foto: adobe.stock.com

    LINZ (dpa-AFX) - Der österreichische Technologiekonzern Kontron hat sich 2025 schwächer entwickelt als erwartet. Zudem bleibt der Ausblick auf das laufende Jahr hinter den Erwartungen zurück. Im vergangenen Jahr sei der Umsatz unter anderem wegen eines Spartenverkaufs um fast fünf Prozent auf etwas mehr als 1,6 Milliarden Euro gefallen, teilte das im SDax notierte Unternehmen am Donnerstag in Linz mit. Neben dem Verkauf eines Segments drückte die Fokussierung auf margenstärkere Geschäfte auf die Erlöse. Der um Sondereffekte bereinigte Gewinn vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (Ebitda) legte um 15 Prozent auf 220,5 Millionen Euro zu. Analysten hatten mit einem besseren Ergebnis gerechnet. 2026 rechnet Kontron mit einem bereinigten operativen Ergebnis von 225 Millionen Euro sowie einem Umsatz zwischen 1,75 und 1,8 Milliarden Euro. Die von Bloomberg befragten Experten hatten bisher im Schnitt höhere Werte auf dem Zettel. Positiv könnte dagegen der stark gestiegene Auftragsbestand aufgefasst werden./zb/stk

    Kontron

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    ISIN:AT0000A0E9W5WKN:A0X9EJ

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    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Kontron Aktie

    Die Kontron Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +1,86 % und einem Kurs von 16.885 auf Ariva Indikation (25. März 2026, 22:00 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Kontron Aktie um -2,40 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -9,30 %.

    Die Marktkapitalisierung von Kontron bezifferte sich zuletzt auf 1,16 Mrd..

    Kontron zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 0,6000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 3,1200 %.

    Die letzten 7 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 28,00EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 27,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 30,00EUR was eine Bandbreite von +47,06 %/+63,40 % bedeutet.




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    Community Beiträge zu Kontron - A0X9EJ - AT0000A0E9W5

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    ✧ SchlagzeilenErstellt durch wallstreetONLINE AI (Beta-Version: kann Fehler enthalten)
    Im wallstreetONLINE-Forum geht es um das geplante Aktienrückkaufprogramm von Kontron (ca. 2,9 Mio Aktien, ~4,5% des Kapitals bzw. über 6% des frei handelbaren Bestands), das Tempo/Limits der Käufe, Auswirkungen auf Free Float, Gewinn je Aktie und Bewertung (sinkendes KGV), Berechnungen zu täglichem Kaufvolumen, ob Aktien eingezogen werden, charttechnische bullishe Signale und den anstehenden Jahresbericht.
    Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment positiv gegenüber Kontron eingestellt.

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    dpa-AFX
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