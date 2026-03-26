Kontron enttäuscht mit Ergebnis und Ausblick - Auftragsbestand steigt aber

Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Kontron Aktie

Die Kontron Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +1,86 % und einem Kurs von 16.885 auf Ariva Indikation (25. März 2026, 22:00 Uhr) gehandelt.

Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Kontron Aktie um -2,40 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -9,30 %.

Die Marktkapitalisierung von Kontron bezifferte sich zuletzt auf 1,16 Mrd..

Kontron zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 0,6000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 3,1200 %.

Die letzten 7 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 28,00EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 27,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 30,00EUR was eine Bandbreite von +47,06 %/+63,40 % bedeutet.