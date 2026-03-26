Delivery Hero: 30 % EBITDA-Wachstum 2025 durch Quick Commerce & Schlüsselmärkte

Bereinigtes EBITDA 2025 stieg um 30 % auf 903 Mio. € und bestätigt anhaltendes Profitabilitätswachstum.

Zweites Jahr in Folge positiver Free Cashflow vor Sondereffekten von 250 Mio. € (+15 % ggü. Vj.); Pro‑forma-Barmittelbestand 2,7 Mrd. € nach neuer Term‑Loan‑Finanzierung (u. a. 1,4 Mrd. $).

Vereinbarung zum Verkauf von foodpanda Taiwan an Grab für 600 Mio. US$ (bar), vorbehaltlich behördlicher Genehmigungen; Teil der Asset‑Monetarisierungen zur Kapitalstärkung.

Quick‑Commerce‑GMV >7,5 Mrd. € in 2025 (+>30 %); Kunden, die mehrere Kategorien nutzen, geben im Schnitt fünfmal mehr aus; Ziel für 2026: ~10 Mrd. € GMV im Quick Commerce.

Ausblick 2026: GMV +8–10 % LfL, Gesamtumsatz Segmente +14–16 % LfL, bereinigtes EBITDA €910–960 Mio., Free Cashflow >€200 Mio.

Strategischer Wandel zur „Everyday App“ mit Ausbau von Lebensmittel-, Haushalts-, Health‑ & Beauty‑Sortimenten, erweiterten Abo‑Modellen, Dmarts und eigener Logistik; Fokus auf Wachstum in Schlüsselmärkten (u. a. Südkorea, Saudi‑Arabien, Asien/MENA) und laufende strategische Prüfung.

Der nächste wichtige Termin, Jahresabschluss 2025, bei Delivery Hero ist am 26.03.2026.

Der Kurs von Delivery Hero lag zum Zeitpunkt der Nachricht bei 15,770EUR und lag im Vergleich zum Vortag mit -0,72 % im Minus.

15 Minuten nach Veröffentlichung des Artikels lag der Kurs bei 15,750EUR das entspricht einem Minus von -0,13 % seit der Veröffentlichung.

Der Index MDAX stand zu diesem Zeitpunkt bei 28.797,51PKT (+1,47 %).





