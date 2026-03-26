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    dpa-AFX Börsentag auf einen Blick

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    Im Minus erwartet

    Für Sie zusammengefasst
    • Deutscher Aktienmarkt erwartet erneute Verluste
    • Brent-Ölpreis um 100 US-Dollar und deutlich höher
    • US-Indizes leicht im Plus nach Hoffnungen
    dpa-AFX Börsentag auf einen Blick - Im Minus erwartet
    Foto: Dylan Calluy - unsplash

    FRANKFURT (dpa-AFX)

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    DEUTSCHLAND: - VERLUSTE - Das Auf und Ab an den Börsen dürfte am Donnerstag weitergehen. Nach den Kursgewinnen vom Vortag werden nun wieder fallende Notierungen erwartet. Die vage Hoffnung auf eine Deeskalation im Nahen Osten hat bislang keine Bestätigung erfahren. Der Brent-Ölpreis verharrt hartnäckig an der Marke von 100 US-Dollar und liegt damit weiterhin um fast 40 Prozent über dem Niveau von vor dem Kriegsausbruch im Nahen Osten. Der Broker IG taxierte den Dax rund zwei Stunden vor dem Xetra-Haupthandel ein Prozent niedriger bei 22.720 Punkten - mit Tendenz nach unten.

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    USA: - LEICHT IM PLUS - Neue Hoffnungen auf ein Ende des Iran-Kriegs haben den US-Börsen am Mittwoch einen weiteren Erholungsversuch beschert. Allerdings retteten die wichtigsten Indizes angesichts widersprüchlicher Aussagen der Konfliktparteien nur einen Teil ihrer Gewinne ins Ziel. Der Leitindex Dow Jones Industrial schloss mit einem Plus von 0,66 Prozent auf 46.429,49 Punkte. Für den marktbreiten S&P 500 ging es letztlich noch um 0,54 Prozent auf 6.591,90 Punkte hoch. Der technologielastige Nasdaq 100 , der am Vortag deutlicher als die beiden anderen Indizes nachgegeben hatte, behauptete einen Kursanstieg von 0,67 Prozent auf 24.162,98 Punkte.

    ASIEN: - VERLUSTE - An den asiatischen Börsen ist es am Donnerstag wegen der weiter ausbleibenden Deeskalation im Iran-Krieg nach einer leichten Erholung am Mittwoch wieder nach unten gegangen. Grund dafür war unter anderem der wieder höhere Ölpreis. In Tokio gab der japanische Leitindex Nikkei 225 kurz vor Handelsende 0,7 Prozent nach. In China und Hongkong gaben die Indizes im späten Handel noch etwas stärker nach.

    ^
    DAX 22957,08 1,41%
    XDAX 22908,95 0,16%
    EuroSTOXX 50 5649,33 1,22%
    Stoxx50 4907,68 1,36%

    DJIA 46429,49 0,66%
    S&P 500 6591,90 0,54%
    NASDAQ 100 24162,98 0,67%
    °

    ------------------------------------------------------------------------------- ANLEIHEN / DEVISEN / ROHÖL
    -------------------------------------------------------------------------------

    RENTEN:

    ^
    Bund-Future 125,57 -0,26%
    °

    DEVISEN:

    ^
    Euro/USD 1,1570 0,09%
    USD/Yen 159,40 -0,04%
    Euro/Yen 184,43 0,05%
    °

    BITCOIN:

    ^
    Bitcoin
    (USD, Bitstamp)
    Bitcoin 70.517 -1,1%
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    ROHÖL:

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    Brent 104,62 +2,40 USD WTI 92,39 +2,07 USD °

    /zb




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