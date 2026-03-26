Iran lehnt Friedensgespräche ab – Asiatische Börsen fallen

Die Unsicherheit über den weiteren Verlauf des Konflikts sorgte für Zurückhaltung an den Märkten und ließ insbesondere in Südkorea die Kurse deutlich nachgeben.

Die asiatischen Aktienmärkte haben am Donnerstag schwächer tendiert, nachdem neue geopolitische Spannungen die Risikobereitschaft der Anleger deutlich belasteten. Auslöser war die klare Haltung Irans, Gespräche mit den Vereinigten Staaten abzulehnen.

Der iranische Außenminister Abbas Araghchi machte deutlich, dass ein Austausch über Vermittler nicht mit direkten Verhandlungen gleichzusetzen sei. Zuvor hatte das Staatsfernsehen berichtet, dass ein amerikanisches Waffenstillstandsangebot abgelehnt worden sei. Stattdessen habe Teheran eigene Bedingungen formuliert.

Südkorea besonders schwach

Vor diesem Hintergrund zeigten sich die wichtigsten Börsenplätze in der Region schwächer. Während der Nikkei 225 in Japan um über ein Prozent fiel und auch der Topix rund 0,7 Prozent verlor, überwogen in anderen Teilen Asiens ebenfalls die Verluste. Der Hang Seng Index in Hongkong gab 1,95 Prozent nach, während der chinesische CSI 300 über ein 1 Prozent fiel.

Besonders deutlich fiel der Rückgang in Südkorea aus, wo der Kospi zeitweise um mehr als drei Prozent einbrach. Besonders in Südkorea betroffen war der Autobauer Hyundai.

Die Hyundai-Aktie geriet trotz ambitionierter Wachstumspläne unter Druck und verlor 2,5 Prozent. Das Unternehmen hatte auf seiner Hauptversammlung angekündigt, seine Verkäufe in China mittelfristig mehr als verdoppeln zu wollen. Konzernchef Jose Munoz stellte in Aussicht, künftig jährlich 500.000 Fahrzeuge in der Volksrepublik abzusetzen.

Parallel dazu plant Hyundai eine umfassende Modelloffensive in Nordamerika. Bis 2030 sollen dort insgesamt 36 neue Modelle eingeführt werden, darunter Fahrzeuge mit Elektro-, Hybrid- und klassischen Verbrennungsmotoren.

Trotz dieser Expansionsstrategie reagierten Investoren zurückhaltend. Analysten verweisen darauf, dass insbesondere der chinesische Markt zunehmend umkämpft ist und lokale Hersteller im Bereich Elektromobilität deutlich aufholen.

Unsicherheit bleibt dominierender Faktor

Insgesamt zeigt sich, dass geopolitische Risiken derzeit das dominierende Thema an den Märkten bleiben. Selbst strategisch positive Unternehmensnachrichten geraten in den Hintergrund, solange die Unsicherheit über den weiteren Verlauf internationaler Konflikte anhält.

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Autor: Pascal Grunow, wallstreetONLINE Redaktion





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