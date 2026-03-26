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    DEUTZ 2025: Rekord trotz schwieriger Märkte!

    DEUTZ beschleunigt seinen Wachstumskurs: Deutlich höhere Umsätze, stark verbessertes Ergebnis und ein konsequenter Konzernumbau legen das Fundament für die ambitionierten Ziele bis 2030.

    DEUTZ 2025: Rekord trotz schwieriger Märkte!
    Foto: DEUTZ AG
    • Umsatz und Auftragseingang deutlich gesteigert: Umsatz 2025 bei 2.043,8 Mio. € (+12,7 %), Auftragseingang 2.077,7 Mio. € (+13,7 %).
    • Starkes bereinigtes Ergebnis: bereinigtes EBIT 112,3 Mio. € (+46,4 %) mit bereinigter EBIT‑Rendite 5,5 % (2024: 4,2 %), Q4 bei 6,8 %.
    • Strategischer Konzernumbau: seit 2026 fünf eigenständige Business Units; Ziel bis 2030: Umsatzverdopplung auf 4 Mrd. € und bereinigte EBIT‑Rendite von 10 %.
    • Portfolioerweiterung durch M&A und Partnerschaften: Erwerb Frerk Aggregatebau (DEUTZ Energy), Übernahme SOBEK und Partnerschaft mit ARX Robotics zur Stärkung von Energy‑ und Defense‑Geschäft.
    • Kostenprogramm „Future Fit“ wirkt: bereits >25 Mio. € erfolgswirksam; Ziel, die Kostenbasis bis Jahresende deutlich über 50 Mio. € gegenüber 2024 zu senken.
    • Ausblick und Anteilseignerbeteiligung: Prognose 2026 Umsatz 2,3–2,5 Mrd. € und EBIT‑Rendite 6,5–8,0 %; Dividendenvorschlag 0,18 € je Aktie (2024: 0,17 €).

    Der nächste wichtige Termin, Veröffentlichung Jahresfinanzbericht, bei Deutz ist am 26.03.2026.

    Der Kurs von Deutz lag zum Zeitpunkt der Nachricht bei 8,8100EUR und lag im Vergleich zum Vortag mit -2,65 % im Minus.
    15 Minuten nach Veröffentlichung des Artikels lag der Kurs bei 8,7075EUR das entspricht einem Minus von -1,16 % seit der Veröffentlichung.
    Der Index MDAX stand zu diesem Zeitpunkt bei 28.631,76PKT (-0,58 %).


    Deutz

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    ISIN:DE0006305006WKN:630500





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