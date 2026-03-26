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    ElringKlinger 2025: Profitabilität steigt, Transformation beschleunigt!

    Trotz Gegenwind bei Wechselkursen und Sondereffekten hat ElringKlinger 2025 Umsatz und Profitabilität gesteigert und treibt seine Transformation konsequent voran.

    ElringKlinger 2025: Profitabilität steigt, Transformation beschleunigt!
    Foto: Tom Weller - picture alliance/dpa
    • Der Konzernumsatz von ElringKlinger ist 2025 organisch um 2,3 % auf 1,641 Mrd. EUR gewachsen, trotz negativer Wechselkurseffekte und M&A-Effekte
    • Die bereinigte EBIT-Marge stieg auf 5,4 %, das bereinigte EBIT lag bei 88,6 Mio. EUR, während der operative Free Cashflow bei 33,1 Mio. EUR lag
    • Das Segment E-Mobility verzeichnete ein Umsatzwachstum von 40,8 % auf 144 Mio. EUR, hauptsächlich durch den Hochlauf eines Serienauftrags für einen Batteriehersteller
    • ElringKlinger setzt seine Transformation mit den Programmen SHAPE30 und STREAMLINE fort, was im Jahr 2025 zu Sondereffekten von 69,3 Mio. EUR führte, aber langfristige Kosteneinsparungen von 50 Mio. EUR anstrebt
    • Für 2026 wird ein leichtes organisches Umsatzwachstum und eine bereinigte EBIT-Marge von 6 bis 7 % erwartet, mit einem operativen Free Cashflow, der leicht positiv sein soll
    • Das Unternehmen plant, die Dividende konstant bei 0,15 EUR je Aktie zu halten, und verfolgt das Ziel, die Wettbewerbsfähigkeit durch die Transformation weiter zu stärken

    Der nächste wichtige Termin, Veröffentlichung Jahresfinanzbericht, bei ElringKlinger ist am 26.03.2026.

    Der Kurs von ElringKlinger lag zum Zeitpunkt der Nachricht bei 4,5125EUR und lag im Vergleich zum Vortag mit +1,63 % im Plus.
    34 Minuten nach Veröffentlichung des Artikels lag der Kurs bei 4,5100EUR das entspricht einem Minus von -0,06 % seit der Veröffentlichung.


    ElringKlinger

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    ISIN:DE0007856023WKN:785602





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