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    Mister Spex schließt Transformationsphase mit deutlicher Ergebnissteigerung ab

    Mister Spex hat seine erste Transformationsetappe gemeistert: Trotz rückläufigem Umsatz legten Profitabilität und Effizienz deutlich zu und bilden das Fundament für die nächste Wachstumsphase.

    Mister Spex schließt Transformationsphase mit deutlicher Ergebnissteigerung ab
    Foto: adobe.stock.com
    • Mister Spex hat die erste Transformationsphase erfolgreich abgeschlossen, was zu einer deutlichen Ergebnisverbesserung führte.
    • Im Geschäftsjahr 2025 sank der Nettoumsatz um 16 % auf 181 Mio. Euro, hauptsächlich durch Preisdisziplin und Marktaustritte.
    • Die Bruttomarge stieg um 580 Basispunkte auf 55,6 %, was die strukturelle Margenausweitung unterstreicht.
    • Das EBITDA verbesserte sich um rund 20 Mio. Euro im Jahr 2025, trotz eines EBIT von -26 Mio. Euro, was auf Kosteneinsparungen und Margensteigerungen zurückzuführen ist.
    • Das deutsche Store-Netzwerk erreichte 2025 eine höhere Profitabilität, mit 45 Stores, die Break-even oder darüber lagen, und einer EBIT-Marge von über 10 % bei 25 Stores.
    • Für 2026 plant Mister Spex eine Modernisierung der Infrastruktur, Automatisierung und eine Segmentierung in zwei Geschäftseinheiten, um Wachstum und Effizienz zu steigern.

    Der nächste wichtige Termin, FY 2025 Geschäftsbericht, bei Mister Spex ist am 26.03.2026.

    Der Kurs von Mister Spex lag zum Zeitpunkt der Nachricht bei 1,2825EUR und lag im Vergleich zum Vortag mit +1,79 % im Plus.
    27 Minuten nach Veröffentlichung des Artikels lag der Kurs bei 1,2675EUR das entspricht einem Minus von -1,17 % seit der Veröffentlichung.


    Mister Spex

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