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    Hapag-Lloyd: Geschäftsbericht 2025 & Dividende von 3,00 € vorgestellt

    Trotz sinkender Frachtraten und globaler Unsicherheiten legt Hapag-Lloyd für 2025 solide Zahlen vor – und richtet den Blick mit klarer Strategie auf 2026.

    Hapag-Lloyd: Geschäftsbericht 2025 & Dividende von 3,00 € vorgestellt
    Foto: Marcus Brandt - dpa
    • Hapag-Lloyd hat den Geschäftsbericht 2025 veröffentlicht, mit einem EBITDA von 3,6 Milliarden USD und einem Konzern-EBIT von 1,1 Milliarden USD, lag am oberen Ende der Prognose, aber unter Vorjahr
    • Das Segment Linienschifffahrt erzielte 2025 Umsätze von 20,6 Milliarden USD, mit einer Transportmenge von 13,5 Mio. TEU, aber die Frachtrate sank um 8 % auf 1.376 USD/TEU
    • Das Ergebnis wurde durch niedrigere Frachtraten, höhere Kosten und operative Störungen beeinflusst, jedoch gab es im zweiten Halbjahr erste Kosteneinsparungen durch das Gemini-Netzwerk
    • Für 2026 prognostiziert Hapag-Lloyd ein EBITDA zwischen 1,1 und 3,1 Milliarden USD sowie ein EBIT zwischen -1,5 und 0,5 Milliarden USD, wobei Unsicherheiten durch geopolitische Konflikte bestehen
    • Das Unternehmen schlägt eine Dividende von 3,00 Euro je Aktie vor, was einer Gesamtausschüttung von 0,5 Milliarden Euro entspricht
    • Hapag-Lloyd plant, sein Terminalportfolio auszubauen und die Synergien aus dem Gemini-Netzwerk zu nutzen, um den Herausforderungen im Jahr 2026 entgegenzuwirken und das Wachstum fortzusetzen

    Der nächste wichtige Termin, Veröffentlichung Jahresfinanzbericht, bei Hapag-Lloyd ist am 26.03.2026.

    Der Kurs von Hapag-Lloyd lag zum Zeitpunkt der Nachricht bei 131,10EUR und lag im Vergleich zum Vortag mit -4,86 % im Minus.
    13 Minuten nach Veröffentlichung des Artikels lag der Kurs bei 132,95EUR das entspricht einem Plus von +1,41 % seit der Veröffentlichung.


    Hapag-Lloyd

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