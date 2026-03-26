Baader Bank 2025: Rekordergebnis & Zukunftsaussichten
Mit einem Rekordergebnis und kräftigem Gewinnsprung setzt die Baader Bank 2025 neue Maßstäbe – trotz sinkender Bilanzsumme und vorsichtiger Prognose für 2026.
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- Die Baader Bank erzielte im Geschäftsjahr 2025 ein Rekordergebnis vor Steuern von 72,9 Mio. EUR, was einem Anstieg um 81 % gegenüber 2024 entspricht.
- Das Konzernergebnis nach Steuern stieg auf 50,7 Mio. EUR, mehr als doppelt so hoch wie im Vorjahr.
- Das Ergebnis aus Handelsgeschäft verdoppelte sich auf 131,3 Mio. EUR, während das Provisionsgeschäft auf 113,3 Mio. EUR wuchs; das Zinsgeschäft sank leicht auf 45,4 Mio. EUR.
- Die Gesamterträge erhöhten sich um 29 % auf 320,2 Mio. EUR, die Aufwendungen stiegen nur um 19 % auf 247,3 Mio. EUR, was die Eigenkapitalrendite auf 26,8 % steigerte.
- Die Bilanzsumme verringerte sich auf 3,2 Mrd. EUR (Vorjahr 4,8 Mrd. EUR) aufgrund der De-Migration eines Partners, das Eigenkapital stieg jedoch auf 232,9 Mio. EUR.
- Für 2026 erwartet die Bank eine leicht rückläufige Ergebnisentwicklung, da Marktvolatilität und Handelsvolumen voraussichtlich auf ähnlichem Niveau bleiben, mit einer deutlich niedrigeren Eigenkapitalrendite.
Der Kurs von Baader Bank lag zum Zeitpunkt der Nachricht bei 6,6750EUR und lag im Vergleich zum Vortag mit -2,20 % im
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13 Minuten nach Veröffentlichung des Artikels lag der Kurs bei 6,5500EUR das entspricht einem Minus von -1,87 % seit der Veröffentlichung.
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