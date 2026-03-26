ProSiebenSat.1 erwartet wegen Werbeflaute weiteres schwieriges Jahr
- ProSiebenSat.1 rechnet mit leichtem Umsatzrückgang
- Ebitda soll dank Einsparungen deutlich ansteigen
- Bereinigter Nettogewinn 209 Mio Euro minus 9 Prozent
UNTERFÖHRING (dpa-AFX) - Der Medienkonzern ProSiebenSat.1 stellt sich wegen eines anhaltend schwachen TV-Werbemarktes erneut auf ein herausforderndes Jahr ein. So soll der Konzernumsatz leicht unter dem Vorjahresniveau von 3,68 Milliarden Euro liegen, wie das SDax-Unternehmen am Donnerstag in Unterföhring bei München mitteilte. Nach einem wohl verhaltenen TV-Werbegeschäft im ersten Halbjahr erwartet das Management in der zweiten Jahreshälfte eine Besserung.
Beim Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (Ebitda) wird indessen, gestützt von weiteren Einsparungen, mit einem hohen Anstieg gegenüber dem von Sondereffekten geminderten Vorjahreswert von 241 Millionen Euro gerechnet.
Im abgelaufenen Geschäftsjahr verbuchte das zum italienischen MFE-Konzern gehörende Unternehmen bereinigt um Sondereffekte einen Nettogewinn von 209 Millionen Euro und damit rund neun Prozent weniger als im Vorjahr. Aktienanalysten hatten hier etwas weniger erwartet. Die Anteilseigner sollen für 2025 eine unveränderte Dividende von fünf Cent je Aktie erhalten.
ProSiebenSat.1 hatte bereits Anfang Februar Eckzahlen vorgelegt./err/jha/
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur ProSiebenSat.1 Media Aktie
Die ProSiebenSat.1 Media Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +1,86 % und einem Kurs von 16.885 auf Ariva Indikation (25. März 2026, 22:00 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der ProSiebenSat.1 Media Aktie um -5,31 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -14,54 %.
Die Marktkapitalisierung von ProSiebenSat.1 Media bezifferte sich zuletzt auf 953,44 Mio..
ProSiebenSat.1 Media zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 0,0500. Das entsprach einer Dividendenrendite von 1,2000 %.
Die letzten 7 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 7,1429EUR. Von den letzten 7 Analysten der ProSiebenSat.1 Media Aktie empfehlen 4 die Aktie zu halten. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 5,0000EUR und das höchste Kursziel liegt bei 8,0000EUR was eine Bandbreite von +22,82 %/+96,51 % bedeutet.
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MFE könnte ja ihren Übernahmepreis pro Aktie durch Zukäufe leicht verringern
zusätzlich ist halt die Frage, wie viele Aktien noch halten, die bei oder nach der Übernahme eingestiegen sind, in der Hoffnung bei einem Squeeze Out abzukassieren und jetzt verkaufen(müssen)
So bin auch heute rein - setzte auf die Übernahme - zudem verbrauchen die wenig öl...