Heidelberg Materials will mehr Dividende zahlen - Gewinnziel für 2026 bestätigt

Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Heidelberg Materials Aktie

Die Heidelberg Materials Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -1,23 % und einem Kurs von 180,9 auf Lang & Schwarz (26. März 2026, 07:39 Uhr) gehandelt.

Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Heidelberg Materials Aktie um +7,42 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -8,47 %.

Die Marktkapitalisierung von Heidelberg Materials bezifferte sich zuletzt auf 32,25 Mrd..

Heidelberg Materials zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 3,3000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 1,5300 %.

Die letzten 9 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 255,56EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 225,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 300,00EUR was eine Bandbreite von +24,50 %/+66,00 % bedeutet.