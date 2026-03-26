Heidelberg Materials will mehr Dividende zahlen - Gewinnziel für 2026 bestätigt
- Heidelberg Materials erhöht Dividende auf 3,60 Euro
- Dividende steigt um 30 Cent gegenüber Vorjahr
- Analysten hatten höhere Prognosen als Ergebnis
HEIDELBERG (dpa-AFX) - Der Baustoffkonzern Heidelberg Materials will nach einem Rekordergebnis mehr an seine Aktionäre ausschütten. Für das Jahr 2025 soll eine Dividende von 3,60 Euro je Aktie gezahlt werden, wie der Dax-Konzern am Donnerstag in seinem Geschäftsbericht mitteilte. Das sind 30 Cent mehr als im Vorjahr. Die von der Nachrichtenagentur Bloomberg befragten Analysten hatten im Schnitt allerdings mehr auf dem Zettel. Das Unternehmen hatte bereits im Februar vorläufige Jahreszahlen vorgelegt und einen ersten Ausblick auf das laufende Jahr gegeben. Beides bestätigte das Unternehmen./mne/zb
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Heidelberg Materials Aktie
Die Heidelberg Materials Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -1,23 % und einem Kurs von 180,9 auf Lang & Schwarz (26. März 2026, 07:39 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Heidelberg Materials Aktie um +7,42 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -8,47 %.
Die Marktkapitalisierung von Heidelberg Materials bezifferte sich zuletzt auf 32,25 Mrd..
Heidelberg Materials zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 3,3000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 1,5300 %.
Die letzten 9 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 255,56EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 225,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 300,00EUR was eine Bandbreite von +24,50 %/+66,00 % bedeutet.
Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte
Community Beiträge zu Heidelberg Materials - 604700 - DE0006047004
Das denkt die wallstreetONLINE Community über Heidelberg Materials. Was ist Ihre Meinung? Diskutieren Sie gerne gleich mit!
Klarer Trendbruch.
Am 25.02.2026 hat René Aldach (Vorstand Heidelberg Materials) 175 Aktien, zu einem Kurs von 195,07 EUR gekauft.
Wie ist Ihre Meinung dazu? Diskutieren Sie mit!
Quelle: Heidelberg Materials Insidertrades
Ich kaufe nicht. Vom KGV auch jetzt noch teuer und ausserdem aus dem Aufwärtstrendkanal gefallen (inkl. Backtest von unten)