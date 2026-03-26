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    Heidelberg Materials will mehr Dividende zahlen - Gewinnziel für 2026 bestätigt

    Für Sie zusammengefasst
    • Heidelberg Materials erhöht Dividende auf 3,60 Euro
    • Dividende steigt um 30 Cent gegenüber Vorjahr
    • Analysten hatten höhere Prognosen als Ergebnis
    Heidelberg Materials will mehr Dividende zahlen - Gewinnziel für 2026 bestätigt
    Foto: Aleksej Kekse - Heidelberg Materials

    HEIDELBERG (dpa-AFX) - Der Baustoffkonzern Heidelberg Materials will nach einem Rekordergebnis mehr an seine Aktionäre ausschütten. Für das Jahr 2025 soll eine Dividende von 3,60 Euro je Aktie gezahlt werden, wie der Dax-Konzern am Donnerstag in seinem Geschäftsbericht mitteilte. Das sind 30 Cent mehr als im Vorjahr. Die von der Nachrichtenagentur Bloomberg befragten Analysten hatten im Schnitt allerdings mehr auf dem Zettel. Das Unternehmen hatte bereits im Februar vorläufige Jahreszahlen vorgelegt und einen ersten Ausblick auf das laufende Jahr gegeben. Beides bestätigte das Unternehmen./mne/zb

    Heidelberg Materials

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    ISIN:DE0006047004WKN:604700

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    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Heidelberg Materials Aktie

    Die Heidelberg Materials Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -1,23 % und einem Kurs von 180,9 auf Lang & Schwarz (26. März 2026, 07:39 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Heidelberg Materials Aktie um +7,42 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -8,47 %.

    Die Marktkapitalisierung von Heidelberg Materials bezifferte sich zuletzt auf 32,25 Mrd..

    Heidelberg Materials zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 3,3000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 1,5300 %.

    Die letzten 9 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 255,56EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 225,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 300,00EUR was eine Bandbreite von +24,50 %/+66,00 % bedeutet.




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