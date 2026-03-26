HHLA Ports & Logistics Thrive Amid Market Challenges
In 2025, HHLA defied a tough market, boosting container volumes, revenue and EBIT across its core segments, and now sets its sights on even stronger growth in 2026.
Foto: Jonas Walzberg - dpa
- HHLA's container throughput increased by 5.4% to 6,295,000 TEU in 2025
- Group revenue rose by 9.9% to €1,756.2 million, despite a challenging market environment
- Operating profit (EBIT) grew by 19.5% to €160.5 million in 2025
- The Port Logistics subgroup's revenue increased by 10.1% to €1,718.8 million, with an EBIT rise of 22.8% to €144.7 million
- Container transport volume in the Intermodal segment increased by 10.9% to 1,982,000 TEU
- HHLA forecasts strong growth for 2026, expecting revenue increase and an EBIT between €160 million and €180 million
The next important date, The translation of "Veröffentlichung Jahresfinanzbericht" to English is "Publication of Annual Financial Report.", at Hamburger Hafen und Logistik is on 26.03.2026.
The price of Hamburger Hafen und Logistik at the time of the news was 22,600EUR and was up +0,44 % compared with the previous
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