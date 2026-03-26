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    HHLA trotzt Krise: Wachstum im schwierigen Marktumfeld

    Trotz globaler Unsicherheiten behauptet sich HHLA mit deutlichem Wachstum, steigenden Umsätzen und ambitionierten Investitionen – ein klarer Kurs in Richtung Effizienz und Nachhaltigkeit.

    HHLA trotzt Krise: Wachstum im schwierigen Marktumfeld
    Foto: Jonas Walzberg - dpa
    • Trotz konjunktureller Belastungen, geopolitischer Spannungen und Unsicherheiten in der US-Handelspolitik verzeichnete HHLA im Geschäftsjahr 2025 ein positives Wachstum.
    • Der Containerumschlag stieg um 5,4 % auf 6.295 Tsd. TEU, und das Transportvolumen im Segment Intermodal erhöhte sich um 10,9 % auf 1.982 Tsd. TEU.
    • Die Umsatzerlöse des HHLA-Konzerns stiegen um 9,9 % auf 1.756,2 Mio. Euro, das operative Betriebsergebnis (EBIT) um 19,5 % auf 160,5 Mio. Euro.
    • Das Jahresergebnis nach Steuern und Anteilen anderer Gesellschafter wurde durch steuerliche Einmaleffekte belastet und lag bei 9,8 Mio. Euro, im Vergleich zu 32,5 Mio. Euro im Vorjahr.
    • Für 2026 wird ein starker Umsatzanstieg sowie ein EBIT im Bereich von 175 bis 195 Mio. Euro erwartet, mit Investitionen auf Konzernebene zwischen 430 und 480 Mio. Euro.
    • Die Automatisierung und Effizienzsteigerung der Anlagen sollen die Leistungsfähigkeit der HHLA weiter verbessern, wobei der Fokus auf Zuverlässigkeit, Effizienz und Nachhaltigkeit liegt.

    Der nächste wichtige Termin, Veröffentlichung Jahresfinanzbericht, bei Hamburger Hafen und Logistik ist am 26.03.2026.

    Der Kurs von Hamburger Hafen und Logistik lag zum Zeitpunkt der Nachricht bei 22,600EUR und lag im Vergleich zum Vortag mit +0,44 % im Plus.


    Hamburger Hafen und Logistik

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