BofA auf Microsoft: Kaufrating & 500$-Ziel – KI treibt 31% Potenzial

Besonders das Cloud-Geschäft wird als Wachstumstreiber bewertet: Analysten prognostizieren für Azure jährliche Umsatzsteigerungen von 24 bis 28 Prozent bis 2028; für den Konzern insgesamt erwarten sie ein jährliches Wachstum von 15 bis 17 Prozent. Trotz dieser Perspektive mahnt die Bank zur Vorsicht: Entscheidend sei, wie schnell Microsoft steigende KI-Nachfrage in Umsätze umwandeln kann. Engpässe bei Rechenkapazitäten sowie hohe Investitionen in Rechenzentren könnten die kurzfristige Monetarisierung und Margenentwicklung belasten. Die enge Partnerschaft mit OpenAI bringe zwar Zugang zu führender KI-Technologie, schaffe aber auch Abhängigkeiten und finanzielle Risiken, wenn die hohen Vorleistungen nicht wie erwartet zurückfließen.

Die Bank of America hat Microsoft wieder auf ihre Coverage gesetzt – mit klarem Optimismus: Kauf-Rating, Kursziel 500 US-Dollar und damit ein Aufwärtspotenzial von rund 31 Prozent. Grundlage der positiven Einschätzung ist Microsofts zentrale Rolle im KI-Boom. Azure liefert die Recheninfrastruktur für datenintensive Anwendungen, während KI-Funktionen zunehmend in etablierte Produkte wie Microsoft 365, Dynamics und GitHub integriert werden. Dieses Zusammenspiel von Plattform und Anwendungen sieht die Bank als nachhaltigen Wettbewerbsvorteil.

Parallel dazu expandiert OpenAI rasant: Das Unternehmen, das von Microsoft unterstützt wird, plant laut Berichten, die Mitarbeiterzahl bis Jahresende von rund 4.500 auf etwa 8.000 zu erhöhen. Schwerpunkte sind Produktentwicklung, Engineering, Forschung und Vertrieb; zusätzlich wird ein Team von „technical ambassadors“ aufgebaut, das Unternehmen bei der praktischen Einführung von OpenAI-Tools unterstützt. OpenAI hat umfangreiche Büroraummieten in San Francisco angemietet und will seinen Umsatzanteil mit Unternehmenskunden auf rund 50 Prozent steigern. Microsofts kumulierte Investitionen in OpenAI werden auf mehr als 13 Milliarden US-Dollar geschätzt.

Marktstimmen und Branchendiskussion zeigen gemischte Sichtweisen: Ein Investorforum hebt die fundamentale Transformation seit 2018 hervor – Abkehr vom Lizenzgeschäft hin zu Cloud- und Abo-Modellen – und sieht in neuen „Agent“-Strukturen (Agent 365) sowie in einer Skalierung der GPU-Kapazitäten das nächste Umsatz- und Margenpotenzial. Auch im Gaming-Bereich erwarte man weiter Ertragspotenzial durch Content- und Service-Angebote.

Schließlich baut Microsoft seine KI-Partnerschaften aus: Gemeinsam mit Nvidia will das Unternehmen KI-Lösungen für die Kernenergie entwickeln und auf Azure ein digitales Ökosystem für Planung, Zulassung und Betrieb schaffen. Insgesamt bleibt das Bild eines tiefgreifenden, langfristigen strukturellen Wandels – begleitet von hohen Investitionen und relevanten Umsetzungsrisiken.

Die Microsoft Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,46 % und einem Kurs von 371,0EUR auf Nasdaq (26. März 2026, 01:00 Uhr) gehandelt.