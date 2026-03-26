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    Scout24 SE: Geschäftsbericht 2025, 14 % Dividende, positive Prognose für 2026

    Starkes Wachstum, höhere Dividende und klare Nachhaltigkeitsziele: Das Unternehmen setzt 2025 und 2026 auf Innovation, KI und verantwortungsvolles Wachstum.

    Scout24 SE: Geschäftsbericht 2025, 14 % Dividende, positive Prognose für 2026
    Foto: Scout24 SE
    • Bestätigung der vorläufigen Ergebnisse für 2025: Umsatz +14,7 %, EBITDA +16,5 %, Marge 62,5 %
    • Vorschlag einer Dividendenerhöhung um 14 % auf 1,50 EUR pro Aktie, mit einer Gesamtausschüttung von 107,1 Mio. EUR
    • ESG-Meilenstein: Validierung der Klimaziele durch die Science Based Targets initiative (SBTi) und Ausbau der KI-Governance sowie Plattform-Sicherheit
    • Prognose für 2026: Umsatzwachstum von 16-18 % (inklusive 6-7 % durch Akquisition in Spanien) und EBITDA-Marge von bis zu 64 % (organisch bis zu 61 %)
    • Nachhaltigkeit: Integration der Klimaziele, Ausbau digitaler Kompetenzen und Reduktion betrügerischer Inserate um 19 % im Jahr 2025
    • Weiteres Wachstum und Profitabilität werden durch die strategische Fokussierung auf Innovation, KI und Produktdiversifikation erwartet

    Der nächste wichtige Termin, Veröffentlichung Jahresfinanzbericht, bei Scout24 ist am 26.03.2026.

    Der Kurs von Scout24 lag zum Zeitpunkt der Nachricht bei 64,08EUR und lag im Vergleich zum Vortag mit -0,62 % im Minus.
    17 Minuten nach Veröffentlichung des Artikels lag der Kurs bei 64,25EUR das entspricht einem Plus von +0,27 % seit der Veröffentlichung.
    Der Index DAX stand zu diesem Zeitpunkt bei 22.762,00PKT (-0,66 %).


    Scout24

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    ISIN:DE000A12DM80WKN:A12DM8





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