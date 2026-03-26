SFC Energy 2025: Starkes Q4, Profitabilität & Verteidigungswachstum!

Der Konzernumsatz von SFC Energy 2025 lag bei 143,3 Mio. EUR, leicht unter dem Vorjahr, mit einem Rückgang im Bereich Clean Energy und Clean Power Management

Das Geschäft in den Bereichen Verteidigung, öffentliche und zivile Sicherheit machte bereits 50 % des Umsatzes aus, mit einer erwarteten Steigerung auf 60 % im Jahr 2026

Das bereinigte EBITDA sank auf 16,7 Mio. EUR, während die bereinigte EBIT-Marge bei 6,2 % lag, was auf höhere Vertriebs-, Entwicklungs- und Verwaltungskosten zurückzuführen ist

Das Ergebnis des Konzerns war mit -0,9 Mio. EUR deutlich negativ, im Vergleich zu einem Gewinn von 8,8 Mio. EUR im Vorjahr

Die Eigenkapitalquote stieg auf 72 %, und die liquiden Mittel beliefen sich auf 46,6 Mio. EUR, was die solide Finanzlage des Unternehmens unterstreicht

Für 2026 prognostiziert SFC ein Umsatzwachstum von 5 % bis 11 %, mit einem erwarteten Umsatz zwischen 150 und 160 Mio. EUR, und eine Verbesserung der Profitabilität durch Margensteigerungen und Effizienzmaßnahmen

Der nächste wichtige Termin, Veröffentlichung Jahresfinanzbericht, bei SFC Energy ist am 26.03.2026.

Der Kurs von SFC Energy lag zum Zeitpunkt der Nachricht bei 14,880EUR und lag im Vergleich zum Vortag mit +1,29 % im Plus.

14 Minuten nach Veröffentlichung des Artikels lag der Kurs bei 14,840EUR das entspricht einem Minus von -0,27 % seit der Veröffentlichung.

Der Index SDAX stand zu diesem Zeitpunkt bei 16.889,31PKT (+1,90 %).





