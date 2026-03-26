SFC Energy 2025: Starkes Q4, Profitabilität & Verteidigungswachstum!
SFC Energy blickt auf ein durchwachsenes Jahr 2025 zurück: Umsatzrückgang, höherer Verteidigungsanteil, sinkende Erträge – aber starke Bilanz und Wachstumspläne für 2026.
Foto: SFC Energy AG
- Der Konzernumsatz von SFC Energy 2025 lag bei 143,3 Mio. EUR, leicht unter dem Vorjahr, mit einem Rückgang im Bereich Clean Energy und Clean Power Management
- Das Geschäft in den Bereichen Verteidigung, öffentliche und zivile Sicherheit machte bereits 50 % des Umsatzes aus, mit einer erwarteten Steigerung auf 60 % im Jahr 2026
- Das bereinigte EBITDA sank auf 16,7 Mio. EUR, während die bereinigte EBIT-Marge bei 6,2 % lag, was auf höhere Vertriebs-, Entwicklungs- und Verwaltungskosten zurückzuführen ist
- Das Ergebnis des Konzerns war mit -0,9 Mio. EUR deutlich negativ, im Vergleich zu einem Gewinn von 8,8 Mio. EUR im Vorjahr
- Die Eigenkapitalquote stieg auf 72 %, und die liquiden Mittel beliefen sich auf 46,6 Mio. EUR, was die solide Finanzlage des Unternehmens unterstreicht
- Für 2026 prognostiziert SFC ein Umsatzwachstum von 5 % bis 11 %, mit einem erwarteten Umsatz zwischen 150 und 160 Mio. EUR, und eine Verbesserung der Profitabilität durch Margensteigerungen und Effizienzmaßnahmen
Der nächste wichtige Termin, Veröffentlichung Jahresfinanzbericht, bei SFC Energy ist am 26.03.2026.
Der Kurs von SFC Energy lag zum Zeitpunkt der Nachricht bei 14,880EUR und lag im Vergleich zum Vortag mit +1,29 % im
Plus.
14 Minuten nach Veröffentlichung des Artikels lag der Kurs bei 14,840EUR das entspricht einem Minus von -0,27 % seit der Veröffentlichung.
Der Index SDAX stand zu diesem Zeitpunkt bei 16.889,31PKT (+1,90 %).
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