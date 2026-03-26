Lanxess schießt 50% hoch — JPMorgan-Upgrade & Short Squeeze

Neben der Analystenstimme wirkte ein technischer Effekt als Beschleuniger: Rund ein Drittel der Lanxess‑Aktien war leerverkauft. Die positive Studie löste einen klassischen Short Squeeze aus, als Leerverkäufer gezwungen waren, Positionen zurückzukaufen und so zusätzlichen Aufwärtsdruck erzeugten. Charttechnisch gilt der Sprung über die 14‑Euro‑Marke als wichtiges Signal, das Analystenkonsense ein weiteres Aufwärtspotenzial von rund 31 Prozent sehen lässt.

Lanxess erlebt binnen weniger Tage eine spektakuläre Kurswende: Nach einem 17‑Jahres‑Tief kletterte die Aktie im MDax um mehr als 50 Prozent binnen drei Handelstagen, an einem Tag zeitweise über 15 Prozent auf 16,59 Euro. Auslöser war vor allem eine fundamentale Neubewertung durch die US‑Bank JPMorgan: Analyst Chetan Udeshi hob das Rating von „Underweight“ auf „Overweight“ und erhöhte das Kursziel von 15 auf 18 Euro. JPMorgan sieht Lanxess als einen der wenigen westlichen Produzenten in wichtigen Nischenmärkten, die von Produktions- und Lieferunterbrechungen im asiatisch‑pazifischen Raum infolge des Nahostkonflikts profitieren könnten. Die verminderte Konkurrenz aus Fernost stärke kurzfristig die Preissetzungsmacht des Kölner Spezialchemiekonzerns.

Gleichzeitig mahnen andere Institute zur Vorsicht: Die DZ Bank senkte den fairen Wert von 21 auf 15 Euro, beließ die Einstufung aber bei „Halten“. Sie verweist auf einen vorsichtigen Ausblick für 2026 und auf Verzögerungen bei der Monetarisierung von Beteiligungen, etwa Envalior. Fundamentale Schwächen sind nicht zu übersehen: Lanxess hat operativ eine längere Durststrecke hinter sich, ist stark konjunkturabhängig und kämpft mit rückläufigen Ergebnissen.

Weitere Marktdaten verkomplizieren das Bild: Großinvestor Causeway Capital meldete im November 2025 einen Anteil über 15 Prozent, was die Aufmerksamkeit institutioneller Anleger erhöht. Marktkommentare reichen von Spekulationen über gezielte Knock‑out‑Manöver gegen Hebelprodukte bis zu privaten Strategien, die auf kurzfristige Rücksetzer setzen, um langfristig in den Titel zu investieren. Experten wie Markus Weingran raten zu geduldigen Rücksetzern, sehen aber Potenzial bis etwa 20 Euro.

Fazit: Die Rallye bei Lanxess ist das Ergebnis einer Kombination aus geopolitisch begründeter Re‑Rating‑These und technischen Marktmechanismen. Investoren sollten jedoch die hohe Volatilität, die nach wie vor angreifbaren operativen Kennzahlen und divergierende Analystenmeinungen berücksichtigen. Ob die Kursbewegung nachhaltige Fundamentalerholung signalisiert oder primär ein schnelles Short‑Covering widerspiegelt, bleibt die entscheidende Frage.

Die Lanxess Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,82 % und einem Kurs von 16,28EUR auf Lang & Schwarz (26. März 2026, 07:39 Uhr) gehandelt.