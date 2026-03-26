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    Bike24 Holding AG: Starkes Wachstum 2025 mit mehr Reichweite & Stabilität

    2025 markierte für BIKE24 einen klaren Wendepunkt: starkes Umsatzplus, deutlich höheres EBITDA, über eine Million aktive Kunden und verbesserte Finanzkraft prägen das Jahr.

    Bike24 Holding AG: Starkes Wachstum 2025 mit mehr Reichweite & Stabilität
    Foto: adobe.stock.com
    • Das Umsatzwachstum im Jahr 2025 betrug 27,7 % und erreichte EUR 289,1 Mio.
    • Das bereinigte EBITDA stieg um 172,7 % auf EUR 14,5 Mio., was die Profitabilität deutlich verbesserte.
    • Erstmals überschritten die aktiven Kunden die Marke von einer Million, was die wachsende Reichweite der Plattform unterstreicht.
    • Der operative Cashflow erhöhte sich auf EUR 17,9 Mio., der freie Cashflow auf EUR 16,0 Mio., was auf eine verbesserte Kosten- und Bestandsstruktur zurückzuführen ist.
    • Die Verlängerung des Konsortialkreditvertrags bis April 2028 sichert die finanzielle Flexibilität des Unternehmens.
    • Für 2026 prognostiziert BIKE24 einen Umsatz zwischen EUR 318 Mio. und EUR 332 Mio. sowie ein bereinigtes EBITDA von EUR 16 Mio. bis EUR 20 Mio.

    Der nächste wichtige Termin, Veröffentlichung Quartalsfinanzbericht (Stichtag Q1), bei Bike24 Holding ist am 06.05.2026.

    Der Kurs von Bike24 Holding lag zum Zeitpunkt der Nachricht bei 2,9250EUR und lag im Vergleich zum Vortag mit -0,17 % im Minus.
    14 Minuten nach Veröffentlichung des Artikels lag der Kurs bei 3,0100EUR das entspricht einem Plus von +2,91 % seit der Veröffentlichung.


    Bike24 Holding

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    ISIN:DE000A3CQ7F4WKN:A3CQ7F





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