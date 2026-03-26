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    VW vor Eklat: Osnabrück soll Iron‑Dome‑Komponenten statt Autos bauen

    VW vor Eklat: Osnabrück soll Iron‑Dome‑Komponenten statt Autos bauen
    Foto: Ole Spata - dpa

    Volkswagen steht vor einer heiklen Standort‑ und Reputationsentscheidung: Laut Medienberichten verhandelt der Konzern über eine Neuausrichtung des Osnabrücker Werks, das bis 2027 das auslaufende T‑Roc‑Cabriolet fertigt und dessen Schließung gut 2.300 Jobs bedrohen würde. Statt Pkw könnten dort künftig Komponenten für das israelische Iron‑Dome‑Luftabwehrsystem gebaut werden – konkret Schwerlast‑Lkw für Raketenlogistik, Abschussvorrichtungen und Stromaggregate. Die Raketen selbst sollen nicht Teil eines möglichen Geschäfts sein. Die Financial Times berichtet zudem, die Systeme könnten künftig auch an europäische Staaten geliefert werden und dass die Bundesregierung den Plan unterstütze. Gespräche über einen Verkauf an Rheinmetall waren zuletzt ins Stocken geraten; VW‑Boss Oliver Blume hatte aber signalisiert, dass Verhandlungen mit Verteidigungsfirmen weiterlaufen.

    Für VW böte ein solcher Schritt offensichtliche kurzfristige Vorteile: Die unmittelbare Arbeitsplatzbedrohung und die damit verbundenen Schließungs‑ und Abfindungskosten sowie ein massiver Reputationsschaden ließen sich zumindest abschwächen. Die Aktie reagierte mit leichten Gewinnen. Analysten warnen jedoch, dass der Deal eher symbolischen Charakter habe und finanziell nicht game‑changing sei. Entscheidend für Anleger bleibt eine stringente Elektrostrategie, verlässliche China‑Ergebnisse und ein durchgreifendes Kostenstrukturprogramm, um nachhaltiges Vertrauen und Kursgewinne zu sichern.

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    Die Umstellung auf Rüstungsproduktion ist zudem mit Risiken behaftet: Fehlende Fertigungsexpertise, Integrationsprobleme mit neuen Zulieferern und erhebliche Reputationsrisiken gegenüber ESG‑orientierten Investoren können die Vorteile schmälern. VW selbst hält sich zurück: Man prüfe Perspektiven für Osnabrück, schließe aber eine Waffenproduktion durch die Volkswagen AG aus – wie sich dies mit der möglichen Fertigung von Abschussvorrichtungen vereinbaren lässt, bleibt unklar.

    Parallel sieht sich der Konzern mit Qualitätsproblemen konfrontiert: Das Kraftfahrt‑Bundesamt (KBA) meldet einen Rückruf von rund 94.000 E‑Fahrzeugen (VW ID.3/ID.4/ID.5/ID.Buzz und Cupra Born) wegen nicht spezifikationskonformer Hochvoltbatteriemodule. Potenzielle Folgen reichen von Kontrollleuchten und Reichweitenverlust bis zu einer in sehr seltenen Fällen möglichen thermischen Überlastung mit Brandrisiko. VW will Software‑Updates durchführen, Batterien prüfen und bei Bedarf Module ersetzen; bisher sind dem KBA keine Personenschäden bekannt.

    Weitere Meldungen: Uber investiert in Rivian im Zusammenhang mit Robotaxi‑Plänen; der Nominierungsausschuss schlägt Hans‑Dieter Pötsch zur Wiederwahl als Aufsichtsratsvorsitzenden vor. Kurz: Ein Osnabrück‑Deal könnte kurzfristig politische und soziale Spannungen dämpfen, löst aber nicht die fundamentalen operativen Herausforderungen des Konzerns.



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    Die Volkswagen (VW) Vz Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,98 % und einem Kurs von 87,21EUR auf Lang & Schwarz (26. März 2026, 07:43 Uhr) gehandelt.



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