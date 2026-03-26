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    Medios: Zweistelliges Umsatzwachstum & Profitabilitätssteigerung

    Starkes Wachstum, höhere Profitabilität und ein klarer Kurs für die Zukunft: Der Konzern legt 2025 bei Umsatz, Ergebnis und Marge deutlich zu und schärft zugleich seine strategische Ausrichtung.

    Medios: Zweistelliges Umsatzwachstum & Profitabilitätssteigerung
    Foto: Jan Woitas - dpa
    • Konzernumsatz 2025 bei 2,08 Mrd. € (+10,4 % gegenüber Vj.; Vj. 1,88 Mrd. €).
    • EBITDA pre1 steigt auf 93,1 Mio. € (+17,8 %) bei einer EBITDA-pre1-Marge von 4,5 % (Vj. 4,2 %).
    • Konzernergebnis nach Steuern 15,4 Mio. € (+22,4 %); Ergebnis je Aktie erhöht auf 0,61 € (Vj. 0,51 €, +19,6 %).
    • Segmentbeiträge: Arzneimittelversorgung Umsatz 1.668,8 Mio. € (+6,9 %) / EBITDA pre1 52,5 Mio. € (+5,1 %); Patientenindividuelle Therapien Umsatz 220,1 Mio. € (+3,0 %) / EBITDA pre1 22,2 Mio. € (−4,6 %); International Business Umsatz 169,2 Mio. € (Jun–Dez 2024: 88,8 Mio.) / EBITDA pre1 29,1 Mio. € (starker Zuwachs).
    • Ausblick 2026: erwarteter Umsatz 2,0–2,12 Mrd. €, EBITDA pre1 94–102 Mio. € (EBITDA-pre1-Marge rund 4,8 %) – Fokus auf operative Exzellenz, Prozessharmonisierung, organisches Wachstum und selektive Akquisitionen.
    • Operativer Cashflow gesunken auf 52,3 Mio. € (−29 %); organisches Wachstum: Umsatz +7,0 %, EBITDA pre1 +2,7 %.

    Der nächste wichtige Termin, Veröffentlichung Jahresfinanzbericht, bei Medios ist am 26.03.2026.

    Der Kurs von Medios lag zum Zeitpunkt der Nachricht bei 13,540EUR und lag im Vergleich zum Vortag mit -0,29 % im Minus.
    15 Minuten nach Veröffentlichung des Artikels lag der Kurs bei 14,220EUR das entspricht einem Plus von +5,02 % seit der Veröffentlichung.
    Der Index SDAX stand zu diesem Zeitpunkt bei 16.889,31PKT (+1,90 %).


    Medios

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