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    Japan-Zulassung für Eylea 8 mg — Bayer-Aktie trotz Fortschritt unter Druck

    Japan-Zulassung für Eylea 8 mg — Bayer-Aktie trotz Fortschritt unter Druck
    Foto: Jörg Carstensen - dpa

    Bayer erzielt in Japan einen weiteren Zulassungserfolg für seine Augenmedikation Eylea 8 mg – zugleich bleibt die Aktie anfällig für Verkaufsdruck und makro- wie rechtliche Unsicherheiten. Das japanische Gesundheitsministerium genehmigte die 8‑Milligramm‑Formulierung zur Behandlung von durch Makulaödem verursachten Sehstörungen. Die Entscheidung stützt sich auf Daten der Phase‑3‑Studie Quasar: Patienten behielten demnach ihre Sehschärfe und benötigten im Schnitt drei Injektionen weniger als bei der 2‑mg‑Version. Eylea 8 mg hatte jüngst auch in der EU eine Zulassung für Makulaödem nach retinalem Venenverschluss erhalten; die Substanz ist bereits in über 60 Ländern für feuchte AMD und diabetisches Makulaödem zugelassen.

    Für Bayer ist der Ausbau der 8‑mg‑Variante strategisch wichtig: Längere Behandlungsintervalle sollen Patientenbindung erhöhen, Differenzierung gegenüber Konkurrenzpräparaten und Biosimilars ermöglichen und dadurch Marktanteile sichern. Bayer rechnet damit, dass Eylea 8 mg bis 2026 rund 70 Prozent des Eylea‑Portfolios ausmachen könnte. Parallel meldete das Unternehmen für Japan die weltweit erste Zulassung des MRT‑Kontrastmittels Gadoquatrane – ein weiteres Bauteil im Healthcare‑Wachstumspuzzle.

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    Trotz der Produktfortschritte reagierte der Aktienkurs sensibel: Am Montag notierte die Aktie kaum verändert (+0,21 %) bei rund 37,73 Euro, tags darauf geriet das Papier deutlich unter Druck und fiel intraday bis nahe 37 Euro. Belastend wirkte vor allem der angekündigte Ausstieg des Investors Inclusive Capital Partners, der bis zu 8,5 Millionen Aktien – bei einem Angebotspreis von 37,45 Euro je Aktie – platzieren will. Das Blocktrade‑Volumen entspricht knapp 0,9 Prozent des Grundkapitals und einem Wert von etwa 318–327 Millionen Euro; als Bookrunner fungiert JPMorgan.

    Analysten und Marktteilnehmer interpretieren den Verkauf unterschiedlich: Einerseits sei er als routinemäßige Abwicklung eines Engagements zu sehen, zumal Inclusive Capital bereits einen längerfristigen Abwicklungsplan verfolge. Andererseits sendet der Abgang des aktivistischen Investors Jeffrey Ubben psychologische Signale, zumal er zuvor Einfluss auf die Konzernführung ausübte. Hinzu kommen übergeordnete Unsicherheiten – offene Rechtsfragen rund um Glyphosat‑Klagen, ein noch nicht abschließend geklärtes Urteil des US‑Höchstgerichts sowie geopolitische Risiken infolge des Nahostkonflikts –, die die Börsenstimmung belasten.

    Fazit: Medizinische Zulassungen stärken langfristig Bayers Ertragsprofil und Wettbewerbsstellung im Ophthalmologie‑Segment. Kurzfristig bleibt die Aktie jedoch anfällig für Verkaufsdruck, strukturelle Rechtsrisiken und makroökonomische Unruhe.



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    ISIN:DE000BAY0017WKN:BAY001

    Die Bayer Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,34 % und einem Kurs von 37,82EUR auf Lang & Schwarz (26. März 2026, 07:43 Uhr) gehandelt.



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