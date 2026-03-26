Trump signalisiert Deal mit Iran — Ölpreise steigen, Hormus riskant

Die jüngsten Äußerungen von US-Präsident Donald Trump, kombiniert mit Teherans teilweiser Öffnung für die Durchfahrt durch die Straße von Hormus, haben die Risiko- und Volatilitätslandschaft auf den Energiemärkten erneut verschärft. Trump erklärte in Washington, die USA stünden in direkten Gesprächen mit relevanten iranischen Akteuren und signalisiert, Teheran wolle einen „Deal“ zur Beendigung der Feindseligkeiten. Zugleich behauptete er, Iran habe sich zur dauerhaften Nichtbeschaffung von Atomwaffen verpflichtet. Offizielle Reaktionen aus dem Iran blieben zunächst aus; Teheran hatte Verhandlungsbereitschaft zuvor dementiert. Praktisch bedeutete Trumps Intervention vorerst das Zurückstellen angedrohter Angriffe auf iranische Kraftwerke — ein taktischer Aufschub um „produktive Gespräche“ zu ermöglichen.

Ökonomisch bleibt die Lage preistreibend und unsicher: Die Straße von Hormus, eine zentrale Transitroute für Erdölexporte, ist faktisch für viele Schiffe blockiert. Auch wenn Iran laut seiner UN-Vertretung nun grundsätzlich die Durchfahrt nicht-feindlicher Schiffe zulässt, müssen diese iranische Sicherheitsvorschriften erfüllen und die Passage koordinieren — ein rechtlicher und praktischer Hemmschuh für westliche Reeder. Warnungen vor Minen, Drohnenangriffen und der faktische Wegfall von Kriegsrisikoversicherungen haben hunderte Tanker und Frachter in der Region festgesetzt, wodurch Angebotsengpässe und Lieferverzögerungen drohen.