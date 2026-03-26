Evenamide auf Kurs: Phase‑III gestartet, Patent bis 2044 & Liquidität

Kern der Unternehmensentwicklung ist der Start des zulassungsrelevanten Phase‑III-Programms ENIGMA‑TRS zur Behandlung therapieresistenter Schizophrenie (TRS). ENIGMA‑TRS besteht aus zwei Studien: ENIGMA‑TRS 1 (international, ≥600 Patienten, primärer Endpunkt: PANSS-Veränderung nach 12 Wochen; erste Patienten rekrutiert im August 2025) und ENIGMA‑TRS 2 (mindestens 400 Patienten, US‑initialisierung; Start in den USA Dezember 2025). Newron peilt die Auswertung des primären Endpunkts im vierten Quartal 2026 an. Parallel hat der japanische Partner EA Pharma Anfang 2026 eine eigene Phase‑III‑Studie in Japan initiiert.

Newron Pharmaceuticals zieht nach einem strategisch bedeutenden Jahr eine gemischte Bilanz: Klinisch hat das biopharmazeutische Unternehmen 2025 wichtige Etappenziele mit seinem Leitkandidaten Evenamide erreicht, finanziell fiel das Jahr hingegen schwächer aus als 2024 – dennoch ist die Liquiditätsposition durch nachfolgende Finanzierungsschritte deutlich robuster.

Die wissenschaftliche Basis wurde durch Publikationen gestärkt: Ergebnisse aus frühen Studien und neue Mechanismusdaten – unter anderem Hinweise auf eine Wirkung im Hippocampus – erschienen in Fachzeitschriften wie dem International Journal of Neuropsychopharmacology und Therapeutic Advances in Psychopharmacology. Dies untermauert die Positionierung von Evenamide als First‑in‑Class‑Glutamat‑Modulator mit Potenzial, neben positiven auch negative und kognitive Symptome adressieren zu können.

Regulatorisch/kommerziell wichtig ist die Entscheidung des Europäischen Patentamts (Januar 2026) zur Erteilung eines weiteren Stoffpatents für Evenamide mit Schutz bis 2044, was die Exklusivitätsphase verlängert und den kommerziellen Wert sichert.

Finanziell sanken die Lizenzerträge 2025 auf EUR 8,6 Mio. (2024: EUR 44,5 Mio.), während Xadago‑Royalties bei EUR 7,8 Mio. lagen. F&E‑Aufwendungen stiegen auf EUR 15,1 Mio. In Folge verbuchte Newron einen Nettoverlust von EUR 13,2 Mio. (2024: Gewinn EUR 15,8 Mio.). Positiv: Operativer Cashflow verbesserte sich und liquiden Mittel erhöhten sich zum Jahresende auf EUR 28,9 Mio. Nach dem Berichtsjahr wurde die Bilanz durch eine Aktienzeichnungsvereinbarung (Februar 2026) gestärkt; davon flossen EUR 15 Mio., bis zu EUR 38 Mio. sind möglich. Zudem verlängerte die EIB die Laufzeit ausstehender Tranchen bis Juni 2028 (Vorbehalt finaler Verträge).

Ausblick: Newron priorisiert 2026 die Fortführung des ENIGMA‑TRS‑Programms; erste Zulassungsrelevante Daten werden erwartet. Das Management betont die Finanzierungsbasis bis weit ins Jahr 2027, sieht Evenamide weiterhin als potenziellen Blockbuster, weist jedoch auf übliche Entwicklungs‑ und Zulassungsrisiken hin. Auf der kommenden Hauptversammlung stehen Vorstandswahlen, mögliche Kapitalmaßnahmen und eine potenzielle US‑Notierung zur Debatte.

Die Newron Pharmaceuticals Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,12 % und einem Kurs von 16,04EUR auf Lang & Schwarz (26. März 2026, 07:44 Uhr) gehandelt.