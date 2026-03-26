JPMorgan stuft SAP ab – Cloud‑Risiko senkt Kursziel, Rückkäufe stützen

Parallel dazu verstärkt SAP das Kapitalrückführungsprogramm: Im Zeitraum 16. bis 20. März 2026 kaufte die Gesellschaft 1.450.178 eigene Aktien zum durchschnittlichen Kurs von 161,66 Euro zurück (Aggregatvolumen ca. 228,5 Mio. Euro). Insgesamt hat SAP bislang 9.943.735 Aktien im Rahmen des laufenden Programms erworben. Rückkäufe können kurzfristig aktienkursstützend wirken und den Gewinn je Aktie erhöhen, mindern aber auch die verfügbare Liquidität und verringern die Streuung der freien Float‑Anteile.

JPMorgan hat die Investmentstory rund um SAP deutlich abgefedert: Die US-Bank senkte das Kursziel von 260 auf 175 Euro und stufte die Bewertung von "Overweight" auf "Neutral" herab. Analyst Toby Ogg begründet dies mit einer veränderten Ertragsdynamik bei der Cloud‑Transformation. Für Investoren relevant ist vor allem, dass vertraglich gesicherte Cloud‑Erlöse (so genannte CCBs) während der Migration in die Cloud kurzfristig schrumpfen könnten. Zugleich sieht JPMorgan ein erhöhtes Risiko für Ergebnisvolatilität durch das neue Geschäftsmodell sowie einen gesteigerten Investitionsbedarf angesichts verschärfter Konkurrenz — Faktoren, die das Kurspotenzial dämpfen dürften.

Die Einladung zur ordentlichen Hauptversammlung am 5. Mai 2026 in Walldorf (virtuell) enthält zahlreiche weitreichende Punkt‑ und Beschlussvorschläge. Vorstand und Aufsichtsrat schlagen eine Dividende von 2,50 Euro je Aktie vor und die Verwendung eines Jahresüberschusses, zudem stehen Entlastungen, die Wahl der BDO AG als Abschlussprüfer und die Billigung des Vergütungsberichts auf der Agenda. Bedeutend für die finanzielle Flexibilität ist der Punkt zur Ermächtigung zur Ausgabe von Wandel‑ und Optionsschuldverschreibungen sowie Genuss‑ oder Gewinnschuldverschreibungen bis zu 10 Mrd. Euro und die Schaffung eines neuen bedingten Kapitals von bis zu 100 Mio. Aktien. Dabei ist der Vorstand ermächtigt, das Bezugsrecht in engen Grenzen (u. a. insgesamt maximal 10 % des Grundkapitals bei bestimmten Fällen) auszuschließen — ein Instrument, das Emissionen beschleunigen, aber auch Verwässerungsrisiken bergen kann. Konkrete Ausnutzungspläne gibt es derzeit nicht.

Personell schlägt der Aufsichtsrat vier Wieder‑ bzw. Neuwahlen vor (u. a. Pekka Ala‑Pietilä, René Obermann) und plant eine sukzessive Veränderung der Aufsichtsratsführung. Außerdem enthält die Einberufung satzungsrechtliche Anpassungen zur Ermöglichung elektronischer Aktien und zur Modernisierung der Kapitalausstattung.

Fazit: JPMorgans Herabstufung reflektiert die wachsenden Unsicherheiten rund um die Cloud‑Transformation und erhöhten Investitionsbedarf. SAP versucht zugleich, mit Aktienrückkäufen und einer umfassenden Kapitalmarkt‑Ermächtigung strategische Handlungsfähigkeit zu sichern. Aktionäre sollten AGM‑Beschlüsse und die operative Entwicklung der Cloud‑umsätze aufmerksam verfolgen.

Die SAP Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,33 % und einem Kurs von 146,1EUR auf Lang & Schwarz (26. März 2026, 07:46 Uhr) gehandelt.