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    Iran-Konflikt lässt Märkte taumeln: Ölpreise treiben Dax in Turbulenzen

    Iran-Konflikt lässt Märkte taumeln: Ölpreise treiben Dax in Turbulenzen
    Foto: boris roessler - picture alliance/dpa

    Die Börsen stehen weiterhin unter dem dominanten Einfluss des Iran-Konflikts: Kurznachrichten sorgen für scharfe, kurzfristige Ausschläge, belastbare Trends fehlen. Am Dienstag zeichnete sich nach einer euphorischen Zwischenerholung vom Vortag erneut ein deutlicher Rückschlag ab. Der Broker IG taxierte den Dax rund zweieinhalb Stunden vor Xetra-Start 1,1 Prozent schwächer bei 22.404 Punkten – nach einem vorübergehenden Absturz auf 21.863 Punkten und einer anschließenden blitzartigen Erholung von mehr als 1.200 Punkten, ausgelöst durch eine optimistische Aussage des US-Präsidenten. Diese Volatilität unterstreicht: Märkte reagieren stärker auf Hoffnungssignale als auf belastbare Fakten.

    Die Energiepreise bleiben das zentrale makroökonomische Risiko. Nach vorsichtigen Rücksetzern fiel Brent zwischenzeitlich unter die 100-Dollar-Marke, notierte später aber wieder bei knapp 104 Dollar je Barrel. Ein dauerhaft erhöhtes Ölpreisniveau gilt als das größere Problem für Wachstum und Inflation – Anleger fürchten weniger kurzfristige Spitzen als eine länger anhaltend zu hohe Energiepreisinflation, die Zinserwartungen und Konjunkturaussichten belastet.

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    Politische Signale sorgen für wechselnde Stimmungen: Berichten zufolge hat die US-Regierung Teheran einen 15-Punkte-Plan zur Konfliktbeendigung vorgelegt; Pakistan habe den Vorschlag weitergeleitet. Solche Anzeichen führten zeitweilig zu Aufschlägen an den Aktienmärkten, wurden aber durch umfangreiche Truppenverlegungen der USA und widersprüchliche Meldungen relativiert. Analysten warnen vor der Fragilität der Lage: Sollte eine Deeskalation ausbleiben oder ein Zwischenfall die Schifffahrtswege im Persischen Golf weiter einschränken, könnten sich die Märkte binnen Minuten drehen.

    Neben institutionellen Kommentaren prägt technisch orientiertes Trading die Diskussion: Marktteilnehmer verweisen auf Schlüsselzonen im Dax – insbesondere 23.170–23.180 als Entscheidungsbereich, 23.250–23.300 als Momentumzone und das Gap bei 23.500 als Zielmagnet. Auf der Unterseite gelten 23.000 und 22.900 als erste Auffangzonen; ein Bruch der 22.700er-Marke könnte Strukturwechsel auslösen. Das Marktverhalten ist von Fakeouts, Stopsweeps und fehlendem Follow-Through geprägt; klassische Trendfortsetzungen sind derzeit unzuverlässig.

    Fazit: Solange geopolitische Unsicherheit und volatile Ölpreise dominieren, bleiben die Finanzmärkte nachrichtengetrieben und fragil. Anleger sollten Positionsgrößen begrenzen, Reaktionsgeschwindigkeit erhöhen und kurzfristige, risikobewusste Tradingansätze bevorzugen, bis belastbare Signale für eine nachhaltige Entspannung vorliegen.



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    ISIN:DE0008469008WKN:846900

    Der DAX wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,66 % und einem Kurs von 22.762PKT auf Lang & Schwarz (26. März 2026, 07:47 Uhr) gehandelt.



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