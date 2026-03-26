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    Hier drei klickstarke Überschriften (je ≤75 Zeichen): 1) DEUTZ 2025: Gewinnsprung, Zukäufe treiben Wandel zum Systemanbieter 2) DEUTZ überrascht 2025: Umsatzplus, EBIT-Sprung und neue Energiesparte 3) DEUTZ 2025: Transformation trägt Früchte – Umsatz

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    Foto: DEUTZ AG

    DEUTZ legt überzeugende Jahreszahlen 2025 vor und konsolidiert strategische Neuausrichtung

    DEUTZ hat 2025 in einem weiter herausfordernden Motorenmarkt ein deutlich verbessertes Ergebnis erzielt. Der Auftragseingang stieg um 13,7 % auf 2,078 Mrd. Euro, der Umsatz wuchs um 12,7 % auf 2,044 Mrd. Euro. Vor allem Akquisitionen und die Ausweitung des Service- und Energy-Geschäfts kompensierten rückläufige Volumina im klassischen Kompaktmotorenbereich. Das bereinigte EBIT kletterte um 46,4 % auf 112,3 Mio. Euro, die bereinigte EBIT‑Rendite verbesserte sich auf 5,5 % (2024: 4,2 %) und erreichte im Schlussquartal sogar 6,8 %. Vorstandschef Sebastian Schulte wertet das Ergebnis als Bestätigung des strategischen Umbaus hin zu einem breit aufgestellten Systemanbieter für Mobilitäts- und Energielösungen.

    Treiber des Wachstums sind neben dem Ausbau des Servicegeschäfts vor allem das Geschäft mit größeren Industriemotoren aus der Partnerschaft mit Daimler Truck sowie das Energy-Segment: Mit der Übernahme von Frerk Aggregatebau stärkte DEUTZ seine Position in dezentralen Energieversorgungssystemen, etwa für Rechenzentren. Die 2025 getätigten Zukäufe (u. a. SOBEK, Partnerschaft mit ARX Robotics) festigen zudem den Ausbau des Verteidigungs- und NewTech-Geschäfts. Gleichzeitig wirkt das Kostenprogramm „Future Fit“: bereits erfolgswirksam realisierte Einsparungen von über 25 Mio. Euro sollen bis Jahresende deutlich über 50 Mio. Euro erreichen.

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    Finanziell zeigt sich ein gemischtes Bild: Der operative Cashflow stieg auf 143,4 Mio. Euro, der Free Cashflow vor M&A verbesserte sich auf 44,2 Mio. Euro. Unter dem Strich weist die Gruppe jedoch eine Nettofinanzverschuldung von 269,4 Mio. Euro aus; der Free Cashflow inklusive M&A blieb negativ (-119,5 Mio.). Die Eigenkapitalquote lag zum Jahresende bei rund 50 %, die Mitarbeiterzahl wuchs auf rund 6.000.

    Für 2026 gibt DEUTZ eine ambitionierte, aber realistische Prognose: Umsatz zwischen 2,3 und 2,5 Mrd. Euro bei einer bereinigten EBIT‑Rendite von 6,5–8,0 %, gestützt auf Marktbelebung, weitere Effizienzmaßnahmen und noch nicht abgeschlossene Einsparungen aus „Future Fit“.

    Marktpolitisch relevant sind zwei Stimmrechtsmitteilungen: DWS Investment GmbH meldet per 20.3.2026 eine Überschreitung der 3‑%‑Schwelle (3,04 %) infolge erhaltener Eigenkapital-Sicherheiten; Goldman Sachs Group weist eine Reduktion ihres Gesamtanteils auf 3,83 % aus.

    Fazit: DEUTZ demonstriert, dass die Transformation vom traditionellen Motorenhersteller zu einem diversifizierten Systemanbieter Wirkung zeigt. Wachstum und Margen verbessern sich, Liquiditätslage und Verschuldung bleiben jedoch zentrale Kontrollgrößen für die weitere Finanzierung der M&A‑Strategie und die Erreichung der 2030‑Ziele (Umsatz 4 Mrd., EBIT‑Rendite 10 %).



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    Die Deutz Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -3,90 % und einem Kurs von 8,698EUR auf Lang & Schwarz (26. März 2026, 07:46 Uhr) gehandelt.



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