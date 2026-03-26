Allianz kauft fast 500.000 Aktien zurück – Amundi fällt unter 3%

Die täglichen Transaktionen verteilten sich wie folgt: 85.648 Aktien am 13. März zu durchschnittlich 354,15 EUR, 81.000 Stück am 16. März zu 357,36 EUR, 70.500 Aktien am 17. März zu 361,13 EUR, 83.000 Stück am 18. März zu 361,34 EUR, 85.000 Aktien am 19. März zu 353,48 EUR und 91.000 Aktien am 20. März zu 351,16 EUR. Unter Berücksichtigung der genannten Stückzahlen und Durchschnittskurse belief sich der geschätzte Einsatz auf rund 177 Millionen Euro; der gewichtete Durchschnittspreis lag bei etwa 356 EUR je Aktie. Detaillierte Transaktionsdaten sind auf der Investoren-Webseite der Allianz veröffentlicht.

Allianz hat in der zweiten Märzhälfte im Rahmen ihres laufenden Aktienrückkaufprogramms fast eine halbe Million eigene Aktien erworben – und damit erneut Kapital an die Aktionäre zurückgeführt. Nach einer Zulassungsfolgepflichtmitteilung der Gesellschaft wurden zwischen dem 13. und 20. März 2026 insgesamt 496.148 Stück zurückgekauft. Die Einkäufe erfolgten ausschließlich über die Frankfurter Börse (Xetra) sowie bis zu drei multilaterale Handelssysteme (CBOE DXE, Aquis–EU, Turquoise EU) durch eine von der Allianz beauftragte Bank; angekündigt war das Programm bereits am 12. März 2026 im Sinne der Marktmissbrauchsverordnung.

Parallel meldete die Vermögensverwaltung Amundi S.A. eine Änderung ihrer Stimmrechtsanteile an der Allianz: In einer Stimmrechtsmitteilung nach §40 WpHG gab Amundi an, dass ihr Anteil am 18. März 2026 auf 2,97 Prozent der Gesamtstimmrechte gesunken ist. In der vorherigen Meldung war noch ein Anteil von rund 3,07 Prozent (bzw. 3,08 Prozent inklusive Instrumente) angegeben. Amundi hält nach der aktuellen Meldung 11.311.530 Stimmrechte; derivativen Instrumente werden nicht angegeben. Die Gesamtzahl der Stimmrechte der Allianz wird mit 380.418.897 beziffert.

Aus markttechnischer und strategischer Sicht bestätigt die Rückkaufwelle Allianzs Fokus auf aktive Kapitalallokation und Kursunterstützung; das Volumen dieser Tranche ist im Verhältnis zur Marktkapitalisierung moderat, signalisiert jedoch fortgesetzte Bereitschaft zu eigenkapitalorientierten Maßnahmen. Der Rückgang des Amundi-Anteils unter die Drei-Prozent-Marke ist formal bedeutsam für Meldepflichten und die öffentliche Wahrnehmung von Großaktionären, hat aber in absoluten Zahlen nur begrenzte Einflusskraft auf die Eigentümerstruktur. Zusammengenommen zeigen die Mitteilungen eine aktive Pflege der Investor-Relations und eine regulierungskonforme Transparenz der größten Marktbewegungen.

Die Allianz Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,58 % und einem Kurs von 351,4EUR auf Lang & Schwarz (26. März 2026, 07:50 Uhr) gehandelt.