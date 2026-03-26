Dräger erhöht Dividende nach Rekordjahr – Aktie klettert stark

Die Jahreszahlen untermauern den Schritt. Der Konzern erzielte 2025 den höchsten Umsatz der Firmengeschichte mit knapp 3,5 Milliarden Euro, ein Plus von 3,3 Prozent nominal (bereinigt um Währungseffekte +5,3%). Treiber war vor allem das Medizintechniksegment, in dem hohe Nachfrage nach Anästhesie- und Beatmungsgeräten sowie Dienstleistungen und Verbrauchsmaterialien wirkte. Operativ hat Dräger ebenfalls zugelegt: Das Ergebnis vor Zinsen und Steuern (EBIT) stieg um rund 20 Prozent auf 233,4 Millionen Euro. Unter dem Strich blieb ein auf die Aktionäre entfallender Überschuss von knapp 139,5 Millionen Euro, rund 12 Prozent mehr als im Vorjahr.

Drägerwerk will seine Aktionäre erneut stärker am Gewinn beteiligen und der Hauptversammlung für 2025 eine erhöhte Dividende von 2,21 Euro je Stammaktie bzw. 2,27 Euro je Vorzugsaktie vorschlagen (2024: 1,97/2,03 Euro). Damit sendet der Medizintechnik- und Sicherheitstechnikhersteller ein deutliches Signal an Investoren: solide Ergebnisentwicklung und freie Mittel zur Ausschüttung.

Gleichzeitig belasten strukturelle Faktoren das Ergebnis: US-Zölle und ungünstige Währungseffekte schlugen mit insgesamt fast 71 Millionen Euro zu Buche. Zudem bleibt das Geschäft in China schwierig; nach einem massiven Rückgang in früheren Jahren stagnierte das Volumen 2025, da die chinesische Regierung Medizintechnik als systemrelevant einstuft und die Restriktionen für ausländische Anbieter zugenommen haben.

Für 2026 gibt Dräger eine vorsichtige Prognose: Die Erlöse sollen dank guter Auftragseingänge um ein bis fünf Prozent wachsen, die EBIT-Marge soll bei 5,0 bis 7,5 Prozent des Umsatzes liegen. Das Unternehmen rechnet weiterhin mit ähnlichen Belastungen durch US-Zölle wie 2025. Positiv: Der Vorstand betont das Ziel, die Profitabilität weiter zu steigern.

Strategisch rückt das Verteidigungsgeschäft stärker in den Fokus. 2025 erzielte Dräger in diesem Bereich rund 100 Millionen Euro Umsatz (fast 3 Prozent des Konzernumsatzes). Das Management peilt an, die Erlöse bis 2028 auf mehr als 300 Millionen Euro zu verdreifachen – eine Wachstumsquelle, die schneller als der Gesamtmarkt steigen soll.

Die Märkte reagierten positiv: Die Aktie zog zuletzt kräftig an (Zwischenangaben: +4,5 % auf 92,40 Euro; seit Jahresbeginn Kursgewinne von rund einem Drittel). Analysten äußern sich optimistisch: MWB Research hob das Kursziel von 97 auf 108 Euro an und stufte die Vorzugsaktie von "Hold" auf "Buy" hoch. Für Investoren bleibt das Chancen-Risiko-Profil von Dräger von den Wachstumsaussichten im Medizintechnik- und Verteidigungsbereich, aber auch von geopolitischen und handelsbedingten Belastungen abhängig.

Die Draegerwerk Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,59 % und einem Kurs von 92,50EUR auf Lang & Schwarz (26. März 2026, 07:51 Uhr) gehandelt.