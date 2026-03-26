Eckert & Ziegler: Erfolgreiches 2025 – Positiver Ausblick garantiert! (74 Zeichen)

Das Geschäftsjahr 2025 von Eckert & Ziegler SE war erfolgreich, mit einem Rekordumsatz von 312 Mio. € und einem Anstieg im Vergleich zum Vorjahr um 16 Mio. € (+5%)

Das bereinigte EBIT stieg um 18% auf 77,7 Mio. €, während der Nettogewinn um 46% auf 48,8 Mio. € zunahm

Der Umsatz im Segment Medical erhöhte sich um 15% auf 171,3 Mio. €, wobei das Geschäft mit pharmazeutischen Radioisotopen weiterhin der wichtigste Umsatztreiber ist

Das Segment Isotope Products verzeichnete einen Umsatzrückgang um 5% auf 150,1 Mio. €, bedingt durch temporäre Verschiebungen zu margenschwächeren Produkten und projektbezogene Verzögerungen durch eine Cyberattacke

Für 2026 prognostiziert das Unternehmen einen Umsatz von rund 320 Mio. € und ein bereinigtes EBIT von etwa 80 Mio. €, was einem Wachstum von 9% im Umsatz und 21% im Ergebnis entspricht

Die Dividende für 2026 soll 0,22 € je Aktie betragen, gegenüber 0,17 € im Vorjahr, wobei die Hauptversammlung zustimmen soll

Der nächste wichtige Termin, Veröffentlichung Jahresfinanzbericht, bei Eckert & Ziegler ist am 26.03.2026.

Der Kurs von Eckert & Ziegler lag zum Zeitpunkt der Nachricht bei 14,145EUR und lag im Vergleich zum Vortag mit -0,53 % im Minus.

20 Minuten nach Veröffentlichung des Artikels lag der Kurs bei 14,735EUR das entspricht einem Plus von +4,17 % seit der Veröffentlichung.

Der Index SDAX stand zu diesem Zeitpunkt bei 16.889,31PKT (+1,90 %).





