Eckert & Ziegler: Erfolgreiches 2025 – Positiver Ausblick garantiert! (74 Zeichen)
Eckert & Ziegler SE blickt auf ein starkes Jahr 2025 zurück: Rekordumsatz, deutlich höheres Ergebnis und optimistischer Ausblick auf 2026 mit steigender Dividende.
Foto: Eckert & Ziegler Strahlen- und Medizintechnik AG
- Das Geschäftsjahr 2025 von Eckert & Ziegler SE war erfolgreich, mit einem Rekordumsatz von 312 Mio. € und einem Anstieg im Vergleich zum Vorjahr um 16 Mio. € (+5%)
- Das bereinigte EBIT stieg um 18% auf 77,7 Mio. €, während der Nettogewinn um 46% auf 48,8 Mio. € zunahm
- Der Umsatz im Segment Medical erhöhte sich um 15% auf 171,3 Mio. €, wobei das Geschäft mit pharmazeutischen Radioisotopen weiterhin der wichtigste Umsatztreiber ist
- Das Segment Isotope Products verzeichnete einen Umsatzrückgang um 5% auf 150,1 Mio. €, bedingt durch temporäre Verschiebungen zu margenschwächeren Produkten und projektbezogene Verzögerungen durch eine Cyberattacke
- Für 2026 prognostiziert das Unternehmen einen Umsatz von rund 320 Mio. € und ein bereinigtes EBIT von etwa 80 Mio. €, was einem Wachstum von 9% im Umsatz und 21% im Ergebnis entspricht
- Die Dividende für 2026 soll 0,22 € je Aktie betragen, gegenüber 0,17 € im Vorjahr, wobei die Hauptversammlung zustimmen soll
Der nächste wichtige Termin, Veröffentlichung Jahresfinanzbericht, bei Eckert & Ziegler ist am 26.03.2026.
Der Kurs von Eckert & Ziegler lag zum Zeitpunkt der Nachricht bei 14,145EUR und lag im Vergleich zum Vortag mit -0,53 %
im Minus.
20 Minuten nach Veröffentlichung des Artikels lag der Kurs bei 14,735EUR das entspricht einem Plus von +4,17 % seit der Veröffentlichung.
Der Index SDAX stand zu diesem Zeitpunkt bei 16.889,31PKT (+1,90 %).
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