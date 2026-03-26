Krisenmodus: Lufthansa streicht Nahost-Flüge, plant Mega-Ausbau in München

Die Airlines des Lufthansa-Konzerns haben ihre Flugpläne im Nahen Osten erheblich reduziert und begründen die Maßnahme mit Sicherheitsrisiken und betrieblichen Erwägungen. Nach Unternehmensangaben werden Ziele wie Abu Dhabi, Amman, Beirut, Dammam, Riad, Erbil, Maskat und Teheran vorerst nicht mehr angeflogen; die betroffenen Verkehrslinien bleiben mindestens bis zum 24. Oktober ausgesetzt. Ausnahmen in der zeitlichen Staffelung gibt es: Die Eurowings-Direktflugtochter hat Beirut und Erbil zunächst nur bis zum 30. April ausgesetzt. Dubai und Tel Aviv stehen in der Liste mit kürzeren Fristen — dort sollen Flüge bis zum 31. Mai ruhen, wobei Frachtflüge von Lufthansa Cargo und Eurowings-Passagierflüge in Tel Aviv zunächst bis zum 30. April pausieren. Betroffen sind neben Lufthansa selbst die Töchter und Partner Swiss, Austrian Airlines, Brussels Airlines, ITA Airways, Edelweiss sowie Lufthansa Cargo.

Parallel zur kurzfristigen Krisenreaktion verfolgt die Lufthansa eine langfristige Wachstumsstrategie am Drehkreuz München. Konzernchef Carsten Spohr kündigte beim hundertjährigen Firmenjubiläum an, Terminal 2 am Flughafen München für den internationalen Verkehr zu erweitern und so die Kapazität um bis zu zehn Millionen Passagiere pro Jahr zu erhöhen. Der Erweiterungsbau soll 2035 in Betrieb gehen; das Joint Venture mit dem Flughafen München wird bis 2056 verlängert. Konkrete Investitionssummen nannte Spohr nicht. Die Mitbetreiberschaft von Terminal 2 verschafft der Lufthansa größere Steuerungsmöglichkeiten in Planung und Betrieb, was für die Integration der Tochter- und Partnerfluggesellschaften von Bedeutung ist.

Spohr betont die Wachstumsperspektive der Luftfahrtbranche, räumt aber ein, dass Ausbauoptionen wie eine dritte Startbahn in München aktuell nicht unmittelbar erforderlich seien — die Option solle jedoch offenbleiben. Politik und Flughafenaufsicht zeigen sich zurückhaltend; Bayerns Ministerpräsident Markus Söder vermeidet derzeit eine Debatte über zusätzliche Startbahnen, während Finanzminister Albert Füracker unterstrich, dass eine Finanzierung aus Gesellschaftsmitteln erfolgen müsse und keine staatliche Unterstützung vorgesehen ist.

Sowohl München als auch Frankfurt bauen ihre Kapazitäten aus: In Frankfurt soll ein drittes Terminal bis zu 19 Millionen Passagiere zusätzlich aufnehmen, in München ist zeitnah ein Anbau des ersten Terminals für bis zu sechs Millionen weitere Passagiere geplant. Kurzfristig dürften die geopolitischen Unsicherheiten und die vorübergehenden Streckenkürzungen jedoch zu Ertrags- und Nachfragevolatilität führen; Marktbeobachter warnen vor Kursrisiken, sollte die Krise am Golf andauern.

Die Deutsche Lufthansa Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,70 % und einem Kurs von 7,563EUR auf Lang & Schwarz (26. März 2026, 07:50 Uhr) gehandelt.