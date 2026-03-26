BASF setzt Milliarden auf China – Aktienrückkäufe und Analystenjubel

Kernstück ist die offizielle Eröffnung des neuen Verbundstandorts in Zhanjiang/Südchina. Mit investierten rund 8,7 Milliarden Euro handelt es sich um die bislang größte Einzelinvestition in der Unternehmensgeschichte. Das Areal von etwa vier Quadratkilometern, für das rund 2.000 Mitarbeiter eingeplant sind, soll nach Ludwigshafen und Antwerpen der drittgrößte Verbundstandort werden. Betrieblich war das Werk bereits Ende 2025 angelaufen; mit der strategischen Lage in der Provinz Guangdong zielt BASF darauf ab, das starke Wachstumspotenzial Südkinaas und die dortige Mittelschicht besser zu bedienen. BASF betont die „in China für China“-Produktion, eine eigene Tiefseeanbindung sowie eine Stromversorgung zu 100 Prozent aus erneuerbaren Energien, wodurch der Standort einen deutlich geringeren CO2-Fußabdruck erzielen soll.

BASF bündelt Großprojekt, Kapitalmaßnahmen und Analystenoptimismus – zugleich bleiben Risiken hoch. In einer Reihe jüngster Mitteilungen kombinieren die Ludwigshafener operative Großinvestitionen mit aktiver Kapitalrückführung und positiver Analystenbewertung, was die strategische Neuausrichtung des Konzerns unterstreicht.

Gleichzeitig meldete BASF am 23. März den 20. Zwischenbericht seines Aktienrückkaufprogramms: Zwischen dem 16. und 20. März 2026 wurden 15.000 eigene Aktien erworben, davon der Großteil am 16. März über Xetra, CEUX, TQEX und AQEU zu volumengewichteten Durchschnittskursen um etwa 48,30–48,36 Euro. Seit Beginn des Programms am 3. November 2025 summieren sich die Rückkäufe auf 18.495.959 Aktien. Die Transaktionen erfolgen durch eine beauftragte Bank; detaillierte Aufstellungen sind auf der BASF-Website veröffentlicht.

Analystenseitig sorgt das Zusammenspiel aus Investitionstempo und Kapitalrückfluss für positive Reaktionen: Deutsche Bank Research hob das Kursziel von 45 auf 55 Euro und stufte die Aktie von „Hold“ auf „Buy“ hoch. Die Analystin sieht BASF als potenziellen Profiteur in einem Marktumfeld, das durch geopolitische Unsicherheiten – etwa den Nahost-Konflikt – und längere Branchenauswirkungen geprägt ist.

Trotzdem bleiben fundamentale Zweifel: Konzernchef Markus Kamieth räumt ein, dass die Profitabilität in den ersten Jahren hinter den ursprünglichen Erwartungen liegen dürfte, da der Markt derzeit überversorgt ist und Margen niedrig. Kritiker warnen vor einer stärkeren Abhängigkeit von China angesichts geopolitischer Spannungen und Menschenrechtsfragen; ein Konflikt um Taiwan könnte zudem logistische Risiken für globale Lieferketten bedeuten. Für Investoren heißt das: Attraktive Wachstumsoptionen und ESG-Argumente treffen auf hohe politische und marktseitige Unsicherheiten — die Balance zwischen langfristiger Strategierung und kurzfristiger Ertragsentwicklung bleibt entscheidend.

Die BASF Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,89 % und einem Kurs von 49,45EUR auf Lang & Schwarz (26. März 2026, 07:54 Uhr) gehandelt.