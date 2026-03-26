Scout24 erhöht Dividende nicht so stark wie erwartet

Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Scout24 Aktie

Die Scout24 Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,73 % und einem Kurs von 22.746 auf Lang & Schwarz (26. März 2026, 07:54 Uhr) gehandelt.

Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Scout24 Aktie um -4,66 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -7,91 %.

Die Marktkapitalisierung von Scout24 bezifferte sich zuletzt auf 4,80 Mrd..

Scout24 zahlte zuletzt (2025) eine Dividende von 1,3200. Das entsprach einer Dividendenrendite von 1,0900 %.

Die letzten 7 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 97,00EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 89,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 115,00EUR was eine Bandbreite von +38,58 %/+79,06 % bedeutet.