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    Scout24 erhöht Dividende nicht so stark wie erwartet

    Für Sie zusammengefasst
    • Scout24 steigt Dividende 2025 auf 1,50 Euro
    • Dividende entspricht 14 Prozent mehr als zuvor
    • Analysten hatten im Schnitt 1,78 Euro erwartet
    Scout24 erhöht Dividende nicht so stark wie erwartet
    Foto: Scout24 SE

    BERLIN/MÜNCHEN (dpa-AFX) - Der Internetportal-Betreiber Scout24 will nach einem Ergebnisanstieg die direkte Gewinnbeteiligung für die Aktionäre erhöhen. Für 2025 will der im Dax notierte Konzern eine Dividende von 1,50 Euro zahlen. Das sind 14 Prozent mehr als vor einem Jahr, wie das Unternehmen am Donnerstag in Berlin und München mitteilte. Von Bloomberg befragte Experten hatten im Schnitt mit einer Erhöhung auf 1,78 Euro gerechnet. Das Unternehmen hatte bereits Ende Februar die 2025er-Zahlen und den Ausblick auf das laufende Jahr bekannt gegeben. Beides wurde bei der Veröffentlichung des Geschäftsberichts bestätigt./zb/stk

    Scout24

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    ISIN:DE000A12DM80WKN:A12DM8

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    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Scout24 Aktie

    Die Scout24 Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,73 % und einem Kurs von 22.746 auf Lang & Schwarz (26. März 2026, 07:54 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Scout24 Aktie um -4,66 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -7,91 %.

    Die Marktkapitalisierung von Scout24 bezifferte sich zuletzt auf 4,80 Mrd..

    Scout24 zahlte zuletzt (2025) eine Dividende von 1,3200. Das entsprach einer Dividendenrendite von 1,0900 %.

    Die letzten 7 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 97,00EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 89,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 115,00EUR was eine Bandbreite von +38,58 %/+79,06 % bedeutet.




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