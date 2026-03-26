    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsNetflix AktievorwärtsNachrichten zu Netflix

    WDH/Deloitte

    105 Aufrufe 105 0 Kommentare 0 Kommentare

    Ältere wenden sich von Social Media ab

    Für Sie zusammengefasst
    • Ältere ab 55 Jahren verringern Social Media Nutzung
    • 14- bis 18-Jährige an der Spitze mit plus 28 Prozent
    • Soziale Medien größte Nutzerbasis bei 78 Prozent
    WDH/Deloitte - Ältere wenden sich von Social Media ab
    Foto: Arne Dedert - DPA

    (Im zweiten Absatz war die Gesamtzahl der 2.000 Befragten versehentlich den beiden älteren Altersgruppen ab 55 und 65 Jahren zugeordnet. Die angegebenen Prozentzahlen sind jeweils Saldowerte.)

    MÜNCHEN (dpa-AFX) - Die ältere Generation ab 55 zieht sich in Teilen von Instagram und Co. zurück. In allen anderen Altersgruppen hingegen nimmt der Konsum sozialer Medien nach einer Umfrage der Unternehmensberatung Deloitte nach wie vor zu. Demnach kann von einer generellen Social-Media-Müdigkeit in der deutschen Bevölkerung keine Rede sein.

    Anzeige 
    Handeln Sie Ihre Einschätzung zu Alphabet Inc C!
    Long
    270,45€
    Basispreis
    1,64
    Ask
    × 14,02
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Short
    308,13€
    Basispreis
    1,85
    Ask
    × 13,46
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Präsentiert von

    Den Basisprospekt sowie die Endgültigen Bedingungen und die Basisinformationsblätter erhalten Sie bei Klick auf das Disclaimer Dokument. Beachten Sie auch die weiteren Hinweise zu dieser Werbung.

    Insgesamt wurden vom 11. bis 22. Januar 2.000 Menschen gefragt. Im Einzelnen: in den Altersgruppen von 55 bis 64 Jahren und über 65 sagten im Saldo jeweils 6 Prozent, dass ihre Social-Media-Nutzung im zwölf-Monats-Vergleich zurückgegangen sei. Die Teilnehmerinnen und Teilnehmer aller anderen Altersgruppen von 14 bis 54 Jahren sagten jedoch das Gegenteil - je jünger, desto stärker hat laut Umfrage die auf und mit sozialen Medien verbrachte Zeit zugenommen.

    Die Jüngsten an der Spitze

    An der Spitze liegen die 14- bis 18-Jährigen, von denen das im Saldo 28 Prozent bejahten. "Die Nutzung boomt bei Jüngeren, geht jedoch mit steigendem Alter zurück und dreht schließlich sogar ins Negative", schreiben die Studienautoren. Im Saldo aller Altersgruppen von Teenagern bis zu den Senioren sagten acht Prozent, dass sie mehr Zeit auf Social-Plattformen verbracht hätten. Über alle Medienformen von gedruckter Zeitung über Online-Medien bis zum Videostreaming haben soziale Medien laut Deloitte mit fast vier Fünftel (78 Prozent) der Bevölkerung die größte Nutzerbasis.

    Deloitte fragt die Mediennutzung in Deutschland alljährlich ab. Stark zugenommen haben der Umfrage zufolge die Videostreaming-Angebote von Netflix und Co - im Saldo meldete fast ein Viertel der Befragten gestiegenen Konsum. Im Saldo verloren haben demnach das herkömmliche Bezahlfernsehen, Radio sowie gedruckte Zeitungen und Zeitschriften./cho/DP/stk

     

    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Meta Platforms (A) Aktie

    Die Meta Platforms (A) Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +1,50 % und einem Kurs von 92,28 auf Nasdaq (26. März 2026, 01:00 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Meta Platforms (A) Aktie um -3,54 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -8,86 %.

    Die Marktkapitalisierung von Meta Platforms (A) bezifferte sich zuletzt auf 1,12 Bil..

    Meta Platforms (A) zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 2,1000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 0,3600 %.

    Die letzten 7 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 885,71USD. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 810,00USD und das höchste Kursziel liegt bei 1.000,00USD was eine Bandbreite von +36,96 %/+69,09 % bedeutet.




    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte


    Community Beiträge zu Netflix - 552484 - US64110L1061

    Das denkt die wallstreetONLINE Community über Netflix. Was ist Ihre Meinung? Diskutieren Sie gerne gleich mit!


    Autor
    dpa-AFX
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen
    Die Nachrichtenagentur dpa-AFX zählt zu den führenden Anbietern von Finanz- und Wirtschaftsnachrichten in deutscher und englischer Sprache. Gestützt auf ein internationales Agentur-Netzwerk berichtet dpa-AFX unabhängig, zuverlässig und schnell von allen wichtigen Finanzstandorten der Welt.

    Die Nutzung der Inhalte in Form eines RSS-Feeds ist ausschließlich für private und nicht kommerzielle Internetangebote zulässig. Eine dauerhafte Archivierung der dpa-AFX-Nachrichten auf diesen Seiten ist nicht zulässig. Alle Rechte bleiben vorbehalten. (dpa-AFX)
    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren

    Verfasst von dpa-AFX
    4 im Artikel enthaltene WerteIm Artikel enthaltene Werte
    WDH/Deloitte Ältere wenden sich von Social Media ab (Im zweiten Absatz war die Gesamtzahl der 2.000 Befragten versehentlich den beiden älteren Altersgruppen ab 55 und 65 Jahren zugeordnet. Die angegebenen Prozentzahlen sind jeweils Saldowerte.) MÜNCHEN (dpa-AFX) - Die ältere Generation ab 55 …
    Newsletter
    Abonnieren Sie unsere kostenlosen Newsletter und verpassen Sie nichts mehr aus der Redaktion
    Jetzt abonnieren!
    Profitieren Sie von unserem Alleinstellungsmerkmal als den zentralen verlagsunabhängigen Wissens-Hub für einen aktuellen und fundierten Zugang in die Börsen- und Wirtschaftswelt, um strategische Entscheidungen zu treffen.
    • ✅ Größte Finanz-Community Deutschlands
    • ✅ über 550.000 registrierte Nutzer
    • ✅ rund 2.000 Beiträge pro Tag
    • ✅ verlagsunabhängige Partner ARIVA, FinanzNachrichten und BörsenNews
    • ✅ Jederzeit einfach handeln beim SMARTBROKER+
    • ✅ mehr als 25 Jahre Marktpräsenz
    Aktien-Branchen Übersicht Sitemap Werbung
    Aktien von A - Z: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
    Impressum Disclaimer Datenschutz Datenschutz-Einstellungen Nutzungsbedingungen
    wallstreetONLINE bei X wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei LinkedIn
    Unsere Apps: Apple App Store Icon Google Play Store Icon
    Wenn Sie Kursdaten, Widgets oder andere Finanzinformationen benötigen, hilft Ihnen ARIVA gerne. 

    Unsere User schätzen wallstreet-online.de: 4.8 von 5 Sternen ermittelt aus 285 Bewertungen bei www.kagels-trading.de
    Zeitverzögerung der Kursdaten: Deutsche Börsen +15 Min. NASDAQ +15 Min. NYSE +20 Min. AMEX +20 Min. Dow Jones +15 Min. Alle Angaben ohne Gewähr.
    Copyright © 1998-2026 Smartbroker Holding AG - Alle Rechte vorbehalten.
    Mit Unterstützung von: Ariva Smartbroker+
    Daten & Kurse von: TTMzero
     