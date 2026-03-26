BERENBERG stuft Hornbach Holding auf 'Hold'

HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat das Kursziel für Hornbach Holding von 88 auf 90 Euro angehoben, aber die Einstufung auf "Hold" belassen. 2025 sei nicht schlecht gewesen, trotz allen Gegenwinds, schrieb Benjamin Thielmann am Mittwochabend im Nachgang der jüngsten Geschäftszahlen. 2026 werde wohl aber auch nicht gerade großartig. Die Bewertung sei günstig, spiegele damit aber das derzeit schwache Wachstumsumfeld von Baumärkten wider./rob/ag/tihVeröffentlichung der Original-Studie: 25.03.2026 / 17:35 / GMTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegebenHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die HORNBACH Holding Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,31 % und einem Kurs von 79,80EUR auf Lang & Schwarz (26. März 2026, 07:54 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: BERENBERG

Analyst: Benjamin Thielmann

Analysiertes Unternehmen: Hornbach Holding

Aktieneinstufung neu: neutral

Kursziel neu: 90

Kursziel alt: 88

Währung: EUR

Zeitrahmen: N/A

