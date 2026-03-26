    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsHORNBACH Holding AktievorwärtsNachrichten zu HORNBACH Holding
    109 Aufrufe 109 0 Kommentare 0 Kommentare

    BERENBERG stuft Hornbach Holding auf 'Hold'

    BERENBERG stuft Hornbach Holding auf 'Hold'
    Foto: Alexander Ozerov - 325092112
    HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat das Kursziel für Hornbach Holding von 88 auf 90 Euro angehoben, aber die Einstufung auf "Hold" belassen. 2025 sei nicht schlecht gewesen, trotz allen Gegenwinds, schrieb Benjamin Thielmann am Mittwochabend im Nachgang der jüngsten Geschäftszahlen. 2026 werde wohl aber auch nicht gerade großartig. Die Bewertung sei günstig, spiegele damit aber das derzeit schwache Wachstumsumfeld von Baumärkten wider./rob/ag/tih

    Veröffentlichung der Original-Studie: 25.03.2026 / 17:35 / GMT
    Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

    Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

    Die HORNBACH Holding Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,31 % und einem Kurs von 79,80EUR auf Lang & Schwarz (26. März 2026, 07:54 Uhr) gehandelt.


    Analysierendes Institut: BERENBERG
    Analyst: Benjamin Thielmann
    Analysiertes Unternehmen: Hornbach Holding
    Aktieneinstufung neu: neutral
    Kursziel neu: 90
    Kursziel alt: 88
    Währung: EUR
    Zeitrahmen: N/A



    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte



    Autor
    dpa-analysen
    0 Follower
    Autor folgen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren

    Verfasst von dpa-AFX Analysen
    1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte
    BERENBERG stuft Hornbach Holding auf 'Hold' Die Privatbank Berenberg hat das Kursziel für Hornbach Holding von 88 auf 90 Euro angehoben, aber die Einstufung auf "Hold" belassen. 2025 sei nicht schlecht gewesen, trotz allen Gegenwinds, schrieb Benjamin Thielmann am Mittwochabend im Nachgang …
    Newsletter
    Abonnieren Sie unsere kostenlosen Newsletter und verpassen Sie nichts mehr aus der Redaktion
    Jetzt abonnieren!
    Profitieren Sie von unserem Alleinstellungsmerkmal als den zentralen verlagsunabhängigen Wissens-Hub für einen aktuellen und fundierten Zugang in die Börsen- und Wirtschaftswelt, um strategische Entscheidungen zu treffen.
    • ✅ Größte Finanz-Community Deutschlands
    • ✅ über 550.000 registrierte Nutzer
    • ✅ rund 2.000 Beiträge pro Tag
    • ✅ verlagsunabhängige Partner ARIVA, FinanzNachrichten und BörsenNews
    • ✅ Jederzeit einfach handeln beim SMARTBROKER+
    • ✅ mehr als 25 Jahre Marktpräsenz
    Aktien-Branchen Übersicht Sitemap Werbung
    Aktien von A - Z: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
    Impressum Disclaimer Datenschutz Datenschutz-Einstellungen Nutzungsbedingungen
    wallstreetONLINE bei X wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei LinkedIn
    Unsere Apps: Apple App Store Icon Google Play Store Icon
    Wenn Sie Kursdaten, Widgets oder andere Finanzinformationen benötigen, hilft Ihnen ARIVA gerne. 

    Unsere User schätzen wallstreet-online.de: 4.8 von 5 Sternen ermittelt aus 285 Bewertungen bei www.kagels-trading.de
    Zeitverzögerung der Kursdaten: Deutsche Börsen +15 Min. NASDAQ +15 Min. NYSE +20 Min. AMEX +20 Min. Dow Jones +15 Min. Alle Angaben ohne Gewähr.
    Copyright © 1998-2026 Smartbroker Holding AG - Alle Rechte vorbehalten.
    Mit Unterstützung von: Ariva Smartbroker+
    Daten & Kurse von: TTMzero
     