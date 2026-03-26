Goldman Sachs bringt NORMA-Aktien ins Schwanken: Stimmrechte stark variabel

Die erste Mitteilung (Schwellenberührung 18.03.2026; Veröffentlichung 23.03.2026) weist einen kumulierten Anteil von 16,89 % an Stimmrechten aus. Davon entfallen 4,02 % auf zugerechnete Stimmrechte (1.280.754 Aktien) und 12,87 % auf Instrumente, die wirtschaftliche bzw. stimmrechtsrelevante Exponierungen abbilden. Die instrumentellen Positionen setzen sich maßgeblich aus „Right To Recall“ (2.365.580 Rechte; 7,42 %) und „Right Of Use“ (1.433.240 Rechte; 4,50 %) sowie kleineren Positionen in Swaps und Call-Warrants zusammen. Grundlage war eine Gesamtzahl der Stimmrechte von 31.862.400.

Die NORMA Group SE hat Ende März zwei aufeinanderfolgende Stimmrechtsmitteilungen nach § 40 WpHG veröffentlicht, die auf kurzfristige und deutliche Veränderungen in den von der Goldman Sachs-Gruppe gehaltenen Stimmrechtspositionen hinweisen. Beide Meldungen betreffen The Goldman Sachs Group, Inc. beziehungsweise inländische Tochtergesellschaften und zeigen, dass es Mitte März 2026 zu aktiven Anpassungen von Aktienbeständen und derivativen Instrumenten gekommen ist.

Nur zwei Tage später folgte eine weitere Meldung (Schwellenberührung 19.03.2026; Veröffentlichung 25.03.2026), die einen deutlich niedrigeren Gesamtanteil vermeldet: 9,26 % insgesamt, bestehend aus 1,55 % zugerechneten Stimmrechten (493.494 Aktien) und 7,71 % instrumentellen Rechten. Auch hier dominieren wieder „Right To Recall“-Positionen (2.124.605; 6,67 %), ergänzt durch Swaps und Call-Warrants.

Aus Sicht einer Wirtschaftsredaktion lassen sich mehrere Schlüsse ziehen: Erstens signalisiert die Volatilität der gemeldeten Quoten ein aktives Management von Beständen und derivativen Absicherungen seitens Goldman Sachs bzw. angeschlossener Einheiten. Die Differenz zwischen direktem bzw. zugerechnetem Stimmrecht und instrumentellen Exponierungen unterstreicht, dass ein großer Teil der ökonomischen Beteiligung über Derivate oder vertragliche Nutzungsrechte gehalten wird, was bei Stimmrechts- und Übernahmeszenarien relevant ist. Zweitens verdeutlichen die Meldungen die Dynamik institutioneller Portfolioumschichtungen – mögliche Gründe sind Kundenaufträge, Absicherungsaktivitäten oder interne Rebalancings.

Rechtlich betonen die Mitteilungen, dass der Meldepflichtige weder beherrscht noch beherrscht wird von anderen Unternehmen, die Stimmrechte der NORMA Group halten. Marktteilnehmer sollten weitere Veröffentlichungen beobachten: Schwankende instrumentelle Positionen können die kurzfristige Preisbildung und Governance-Dynamik beeinflussen, auch wenn die direkten Stimmrechte weiterhin deutlich unter klassischen Sperrminoritäten liegen.

Die NORMA Group Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,57 % und einem Kurs von 15,82EUR auf Lang & Schwarz (26. März 2026, 07:54 Uhr) gehandelt.