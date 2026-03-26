DWS kurzfristig 5,76% – Goldman mit 8,31%: Klöckner in Bewegung

Am 24. März meldete DWS, sie habe—auf Grundlage einer Eigentumsübertragung als Equity Collateral—zugerechnete Stimmrechte in Höhe von 5,64 % (5.626.421 Aktien) an Klöckner erlangt. Hinzu kamen Instrumente mit Stimmrechtswirkung in Höhe von 0,12 % (115.000), sodass sich ein Gesamtanteil von 5,76 % an der Gesamtzahl der Stimmrechte (99.750.000) ergab. Bereits einen Tag später, am 25. März, berichtete DWS die Rückgabe derselben Eigenkapitalsicherheiten (Schwellenberührung 23. März). Nach dieser Transaktion fiel ihr zugerechneter Stimmenanteil auf 0,35 % (351.027 Aktien), bei unverändertem Instrumentenbestand von 0,12 %—Summe 0,47 %. Die gegenüberliegenden Meldungen deuten auf zeitlich befristete Sicherheitenverträge hin, etwa im Rahmen von Wertpapierfinanzierungen oder Repo-/Collateral-Arrangements, die regulatorisch als Zurechnung ausgewiesen werden müssen.

Klöckner & Co SE stand Ende März im Fokus kurzfristiger Stimmrechtsbewegungen: Zwei Meldungen der DWS Investment GmbH sowie eine Mitteilung der Goldman-Sparte geben Aufschluss über temporäre Kapitaldienst- und Derivatepositionen, nicht zwingend über strategische Einstiege.

Parallel dazu veröffentlichte Goldman Sachs eine Stimmrechtsmitteilung (Eintragung 25. März), die einen anderen Aspekt der Kapitalmarktpositionen zeigt: Goldman Sachs International wird 4,64 % der Stimmrechte zugerechnet (4.632.307 Aktien). Zusätzlich weist die Gruppe Instrumente mit stimmrechtsrelevanter Wirkung von insgesamt 3,67 % aus. Diese teilen sich auf in rückforderbare Rechte und „Right of Use“-Positionen (insgesamt 2,98 %; 2.974.384 Instrumente) sowie einen Swap mit Barausgleich und Laufzeit bis 27.02.2036 in Höhe von 684.557 Einheiten (0,69 %). Insgesamt ergibt sich damit eine wirtschaftliche und potentielle Stimmrechtsexposition von 8,31 %.

Für Investoren und Marktbeobachter sind zwei Schlussfolgerungen relevant: Erstens spiegeln die DWS-Bewegungen operativ motivierte, kurzzeitige Collateral-Transfers wider und sind weniger als langfristige Engagements zu interpretieren. Zweitens signalisiert Goldmans Meldung eine substantielle kombinierte Position aus gehaltenen Rechten und derivativen Instrumenten, die wirtschaftliche Interessen über der bloßen Stimmrechtsquote anzeigt. Beide Meldungen erfüllen die Transparenzpflichten nach § 40 WpHG und unterstreichen die Bedeutung solcher Offenlegungen zur Beurteilung von Abstimmungs- und Kontrollpotenzialen bei börsennotierten Gesellschaften.

Die Kloeckner Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,34 % und einem Kurs von 11,90EUR auf Lang & Schwarz (26. März 2026, 07:57 Uhr) gehandelt.