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    Nordex setzt auf Mega-Türme: Neue 199‑m-Anlagen sollen Ertrag katapultieren

    Nordex setzt auf Mega-Türme: Neue 199‑m-Anlagen sollen Ertrag katapultieren
    Foto: Bernd Wüstneck - dpa-Zentralbild

    Nordex hat mit zwei Folgeaufträgen aus Deutschland seine Marktposition und technologische Führungsrolle im Onshore-Segment unterstrichen. Besonders im Fokus steht der erste Auftrag für die neue N175/6.X mit einer Nabenhöhe von 199 Metern: Im Projekt Marienmünster‑Altenbergen in Nordrhein‑Westfalen wird die Westfälisch‑Niedersächsische Energie GmbH & Co. KG drei Anlagen à 7 MW auf Nordex‑Hybridtürmen erhalten. Die Kombination aus betoniertem Unterbau und oberem Stahlsegment sowie eine Rotorblattspitze von mehr als 286 Metern sollen höhere Energieerträge bereits bei geringer Anströmung sichern. Fundamentarbeiten sollen im September 2026 beginnen, die Inbetriebnahme ist für Sommer 2027 geplant.

    Die N175/6.X erweitert Nordex’ Delta4000‑Plattform (Rotordurchmesser 175 m, über 24.000 m² überstrichene Fläche) in Richtung größerer Nabenhöhen und verspricht vor allem in windschwächeren Phasen eine bessere Marktgängigkeit: Durch frühere Erreichung stabilerer Windströmungen können Betreiber gezielt in preisattraktiveren Perioden produzieren, was den wirtschaftlichen Mehrwert erhöht. Nordex hebt hervor, dass die Hybridturmtechnologie auf bestehender Erfahrung mit über 2.500 Betontürmen weltweit aufsetzt; frühere Projekte mit 168 m und 179 m Nabenhöhe dienten als technologische Grundlage.

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    Parallel sicherte sich Nordex einen 28‑MW‑Auftrag in Sachsen‑Anhalt (Beesenstedt 3) von der Windpark Nuscheler GmbH: Drei N163/6.X (164 m Nabenhöhe) plus eine Einheit auf 118‑m‑Stahlrohrturm werden installiert. Ergänzt wird der Auftrag um einen 15‑jährigen Premium‑Servicevertrag, der wiederkehrende Erträge und eine hohe technische Verfügbarkeit verspricht. Die Installationen sind für Frühjahr 2027 vorgesehen, die Inbetriebnahme ebenfalls im Sommer 2027.

    Analystenstimmen untermauern die positiven Marktperspektiven: Jefferies bestätigt die Kaufempfehlung für Nordex mit einem Kursziel von 50 Euro und verweist auf zusätzliche Förderzusagen der Bundesregierung für Onshore‑Wind bis 2030. Die Kombination aus technologischer Skalierung, Serviceangeboten und verstärkter staatlicher Förderung setzt Nordex in eine günstige Ausgangsposition, um vom erwarteten Ausbau der Onshore‑Kapazitäten zu profitieren.

    Gleichwohl bleiben Umsetzungsrisiken präsent: termingerechte Fundamentarbeiten, Turmlieferungen und Netzanschlüsse sind entscheidend für die Realisierung der Erträge. Insgesamt signalisieren die jüngsten Aufträge aber eine bestätigte Nachfrage nach Großanlagen mit hohen Nabenhöhen und stärken Nordex’ Profil als zentraler Anbieter in einem politisch begünstigten Wachstumsmarkt.



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    Die Nordex Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,72 % und einem Kurs von 45,24EUR auf Lang & Schwarz (26. März 2026, 07:59 Uhr) gehandelt.



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